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Kadro nasıl?

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ ve İzlanda maçları öncesinde Mert Günok ve İsmail Yüksek, aday kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan diğer isim ise tecrübeli file bekçisi Mert Günok. Deneyimli ismin yerine bu sezon Eyüpspor'da iyi bir sezon geçiren Berke Özer, milli takım kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı konuk edeceği karşılaşmada Mert Günok'un yokluğunda Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'nun oluşturması beklenirken, orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ikilisi olacak. Montella'nın gol yollarındaki tercihinin ise Barış Alper Yılmaz olması öngörülüyor.