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CANLI MAÇ İZLE | Türkiye Karadağ maçı kesintisiz, 4K, donmadan, şifresiz izle!

Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Karadağ’ı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda ağırlıyor. Gözler özellikle Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yıldız oyuncularda olacak. Türkiye bu mücadelede Galler’in İzlanda ile oynayacağı hafta puan kaybetmek istemiyor. İşte milli maçın canlı anlatımına dair detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:56 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:05
CANLI MAÇ İZLE | Türkiye Karadağ maçı kesintisiz, 4K, donmadan, şifresiz izle!

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sahasında A Milli takımımız Karadağ'ı ağırlıyor. 11 Ekim bugün saat 21:45'te başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak. Peki Türkiye Karadağ maçı nasıl izlenir? İşte habere ilişkin detaylar...

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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki bu sezon üçüncü karşılaşması TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanıyor. Türkiye - Karadağ mücadelesi şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Maçın canlı anlatımını "https://www.tv8.com.tr/canli-yayin" linki üzerinden takip edebilirsiniz.

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Heyecan dolu karşılaşmaya dair detaylar

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu bugün Türkiye Karadağ maçına sahne olacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacağı heyecan dolu karşılaşma öncesi istatistiklere göre daha önce 2'si özel olmak üzere 4 maçta Karadağ'a rakip olan Ay-yıldızlılar, bu maçlarda hiç mağlup olmadı. Bugün saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek.

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Kadro nasıl?

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ ve İzlanda maçları öncesinde Mert Günok ve İsmail Yüksek, aday kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan diğer isim ise tecrübeli file bekçisi Mert Günok. Deneyimli ismin yerine bu sezon Eyüpspor'da iyi bir sezon geçiren Berke Özer, milli takım kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı konuk edeceği karşılaşmada Mert Günok'un yokluğunda Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'nun oluşturması beklenirken, orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ikilisi olacak. Montella'nın gol yollarındaki tercihinin ise Barış Alper Yılmaz olması öngörülüyor.

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