ASHB 16 SYDV şubesine daimi ve geçici personel alımına başladı! Büro görevlisi, şoför, muhasebeci, temizlikçi...

ASHB 16 SYDV şubesine daimi ve geçici personel alımı yapacağı duyuruldu. Hafta sonu itibarıyla açıklanan ilanlarda hangi pozisyonlara alım yapılacağı ve adaylardan beklenen kriterler merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar ına KPSS'siz ve KPSS'li personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alım ilanları kısmından yayımlanan duyurulara bakıldığında 16 farklı SYDV şubesine personel alımı yapılacağı paylaşılıyor. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

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Adaylardan beklenen kriterler neler?

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.