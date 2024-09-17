37 TL’ye 3 katlı ev satın aldı!

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İngiltere'nin kalbi Londra, dünya genelinde en yüksek konut fiyatlarına ev sahipliği yaparken, şehirde yaşamayı arzulayan birçok insanı ekonomik açıdan zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bu mali baskılar, birçok kişiyi alternatif yaşam alanları arayışına itiyor. Bu arayışın içinde yer alan George Laing, konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için alışılmadık bir yola başvurdu ve İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Mussomeli kasabasına yöneldi.

1 Euro'ya Üç Katlı Ev: Efsane mi Gerçek mi? Laing'in The Times'a verdiği röportajda paylaştığı bilgilere göre, Mussomeli'de üç katlı bir evi sadece 1 Euro'ya satın alma fırsatı buldu. Ancak, bu cazip teklifin arkasında göz ardı edilmesi gereken bazı maliyetler de bulunuyor. Ev satın alma sürecinde yaklaşık 500 Euro'luk acentelik ücreti ve 2.500 Euro'luk tapu devri masraflarıyla toplam 5.000 Euro'luk ek gider ortaya çıktı. Laing, bu miktarın Londra'da ne kadar büyük bir emlak alabileceğini göz önünde bulundurarak, Sicilya'daki fırsatın cazibesini artırdığını belirtti.