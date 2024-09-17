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37 TL'ye 3 katlı ev satın aldı!

İngiltere'nin başkenti Londra, dünya genelinde en yüksek konut fiyatlarına ev sahipliği yapıyor. Bu durum, şehirde yaşamaya devam etmek isteyen birçok kişiyi ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. George Laing, bu zorluklarla baş edemeyince, daha uygun fiyatlı mülkler arayışına girerek İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Mussomeli kasabasına yöneldi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 11:25
37 TL’ye 3 katlı ev satın aldı!

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İngiltere'nin kalbi Londra, dünya genelinde en yüksek konut fiyatlarına ev sahipliği yaparken, şehirde yaşamayı arzulayan birçok insanı ekonomik açıdan zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bu mali baskılar, birçok kişiyi alternatif yaşam alanları arayışına itiyor. Bu arayışın içinde yer alan George Laing, konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için alışılmadık bir yola başvurdu ve İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Mussomeli kasabasına yöneldi.

1 Euro'ya Üç Katlı Ev: Efsane mi Gerçek mi?

Laing'in The Times'a verdiği röportajda paylaştığı bilgilere göre, Mussomeli'de üç katlı bir evi sadece 1 Euro'ya satın alma fırsatı buldu. Ancak, bu cazip teklifin arkasında göz ardı edilmesi gereken bazı maliyetler de bulunuyor. Ev satın alma sürecinde yaklaşık 500 Euro'luk acentelik ücreti ve 2.500 Euro'luk tapu devri masraflarıyla toplam 5.000 Euro'luk ek gider ortaya çıktı. Laing, bu miktarın Londra'da ne kadar büyük bir emlak alabileceğini göz önünde bulundurarak, Sicilya'daki fırsatın cazibesini artırdığını belirtti.

Zorluklarla Dolup Taşan Bir Macera

Uygun fiyatlı evin yanı sıra, Laing bu mülkü satın alırken çeşitli zorluklarla da karşılaştı. Mussomeli'deki evin ne akan suyu ne de elektriği bulunmuyor. Ayrıca, İngiltere'den Mussomeli'ye ulaşım oldukça zahmetli. Laing, Palermo'ya uçuş, tren yolculuğu ve yaklaşık 10 kilometrelik yokuşlu bir yürüyüşün ardından evine ulaştığını anlatıyor. Yolculuğun yaklaşık iki buçuk saat sürdüğünü ve bu süreçte eşeklerle ve köpeklerle karşılaştığını ifade eden Laing, toplamda uçak biletleri ve oteller için 5 bin sterlinden fazla harcama yaptığını belirtti.

Mussomeli'nin Ekonomik Çekiciliği ve Tadilat İhtiyaçları

Mussomeli'deki bu ucuz evler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekerken, genellikle ciddi tadilat ihtiyaçları ve altyapı eksiklikleri gibi dezavantajlar barındırıyor. Elektrik ve su gibi temel hizmetlerin olmaması, bu tür mülkleri daha cazip hale getirirken, aynı zamanda sahiplenmeyi düşünenlerin ek masraflar ve çaba harcamasını gerektiriyor. Laing gibi maceracı ruhlara hitap eden bu projeler, şehir yaşamından kaçmak isteyenler için ekonomik bir alternatif sunuyor.

George Laing'in Mussomeli'deki evi satın alması, düşük maliyetli mülk arayanlar için ilham verici olabilir. Ancak, bu tür fırsatların getirdiği sorumluluklar ve zorluklar göz önünde bulundurulmalı. Tadilat gereksinimleri, altyapı eksiklikleri ve ulaşım zorlukları, bu tür mülklerin cazibesini artırırken, aynı zamanda yatırımın getireceği ek maliyetleri de beraberinde getiriyor.

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