Portör Ne Demek? Portör Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Portör kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

PORTÖR NE DEMEK?

"Portör" kelimesi Türkçe'de "porter" kelimesinin Türkçeleştirilmiş hali olarak kullanılmaktadır. Genellikle otel, havalimanı veya tren istasyonlarında bagaj taşıyan ve misafirlere yardımcı olan kişilere denir. Bir otelde veya taşımacılık hizmetlerinde çalışan bu kişiler, misafirlerin bagajlarını taşırlar, oda servisi gibi hizmetlerde yardımcı olurlar ve genel olarak misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar.

PORTÖR TDK SÖZLÜK ANLAMI