Twerk Ne Demek? Twerk Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Twerk kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

TWERK NE DEMEK?

Twerk, kalça ve bel hareketlerini içeren ritmik bir dans türüdür. Bu dans genellikle hip-hop ve pop müzik eşliğinde yapılır ve dansçının kalçalarını aşağı-yukarı ve ileri-geri sallamasıyla karakterizedir. Twerking, 1990'lı yılların sonlarına doğru New Orleans'taki "bounce" müzik sahnesinde popülerlik kazanmış ve 2010'lu yıllarda global çapta tanınır hale gelmiştir.

Twerk kelimesi, "twist" (bükmek) ve "jerk" (sarsmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Twerking, özellikle sosyal medya platformları ve müzik videoları sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştır.

TWERK KELİMESİ TÜRKÇE ANLAMI

"Twerk", İngilizce kökenli bir terimdir ve özellikle kalçaların ritmik hareketleriyle dans etmeyi ifade eder. Türkçe'de genellikle "kalça sallama" veya "kalça dansı" olarak çevrilebilir. Bu terim, özellikle popüler kültürde ve dans müziği videolarında sıkça kullanılır.