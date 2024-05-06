PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Ebru Gündeş konseri bilet fiyatları kaç lira? Ebru Gündeş 2024 Konser Takvimi ­­

Başarılı sanat hayatında sayısız parçaya hayat veren ve müzik listelerinde zirveye oynamaya devam eden Ebru Gündeş, 2024 yılında da sevenleriyle buluşuyor. Güzel şarkıcı, birbirinden çok sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Kendisini dinlemek isteyen hayranları, internette etkinlik tarihlerini araştırarak bilet fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Ebru Gündeş konseri bilet fiyatları ne kadar? Ebru Gündeş 2024 konser takvimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:36 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 08:36
Ebru Gündeş konseri bilet fiyatları kaç lira? Ebru Gündeş 2024 Konser Takvimi ­­

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her eseriyle adından söz ettirmeyi başaran ve kalplere dokunan Ebru Gündeş'in konserleri devam ediyor. Biletleri uzun süre önce tükenen birçok etkinliğe imza atan Gündeş'in 2024 yılı sonuna kadar çıkacağı mekanlar ve tarihler de hemen hemen belli oldu ve açıklandı. Önceden yerinizi ayırtmak ve unutulmaz bir akşam geçirmek istiyorsanız tüm takvime bu sayfadan göz atabilirsiniz.

EBRU GÜNDEŞ 2024 KONSER TAKVİMİ

Sanatçıların, hayranları önünde parçalarını seslendireceği konserlerin günleri uzun süre önceden belirleniyor. Ebru Gündeş için de durum aynı. Eylül ayına kadar tüm etkinlik bilgileri paylaşıldı. Antalya'da kendisini dinlemek üzere rezervasyon yaptırabilirsiniz. İşte Ebru Gündeş'in 2024 konser takvimi…

EBRU GÜNDEŞ 2024 MAYIS KONSERLERİ

28.05.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE

EBRU GÜNDEŞ 2024 HAZİRAN KONSERLERİ

16.06.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE (Kurban Bayramı 1. Gün)
17.06.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK (Kurban Bayramı 2. Gün)
24.06.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE

EBRU GÜNDEŞ 2024 TEMMUZ KONSERLERİ

04.07.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
05.07.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK
08.07.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
18.07.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
19.07.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK
22.07.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE

EBRU GÜNDEŞ 2024 AĞUSTOS KONSERLERİ

01.08.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
02.08.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK
05.08.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
15.08.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
16.08.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK
19.08.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
29.08.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
30.08.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK

EBRU GÜNDEŞ 2024 EYLÜL KONSERLERİ

05.09.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
06.09.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK
24.09.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE

EBRU GÜNDEŞ 2024 KONSER BİLETİ FİYATLARI

Genellikle otellerde sahne alan Ebru Gündeş için net bir bilet fiyatı bulunmamaktadır. Sahne alacağı mekan ile ilgili olarak irtibat numaraları, web sitesi veya mail üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA