Ebru Gündeş konseri bilet fiyatları kaç lira? Ebru Gündeş 2024 Konser Takvimi ­­

Her eseriyle adından söz ettirmeyi başaran ve kalplere dokunan Ebru Gündeş'in konserleri devam ediyor. Biletleri uzun süre önce tükenen birçok etkinliğe imza atan Gündeş'in 2024 yılı sonuna kadar çıkacağı mekanlar ve tarihler de hemen hemen belli oldu ve açıklandı. Önceden yerinizi ayırtmak ve unutulmaz bir akşam geçirmek istiyorsanız tüm takvime bu sayfadan göz atabilirsiniz.
EBRU GÜNDEŞ 2024 KONSER TAKVİMİ
Sanatçıların, hayranları önünde parçalarını seslendireceği konserlerin günleri uzun süre önceden belirleniyor. Ebru Gündeş için de durum aynı. Eylül ayına kadar tüm etkinlik bilgileri paylaşıldı. Antalya'da kendisini dinlemek üzere rezervasyon yaptırabilirsiniz. İşte Ebru Gündeş'in 2024 konser takvimi…
EBRU GÜNDEŞ 2024 MAYIS KONSERLERİ
28.05.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE
EBRU GÜNDEŞ 2024 HAZİRAN KONSERLERİ
16.06.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE (Kurban Bayramı 1. Gün)
17.06.2024 / SUENO HOTEL DELUXE BELEK (Kurban Bayramı 2. Gün)
24.06.2024 / SUENO HOTEL BEACH SİDE