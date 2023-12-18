Evinde mutfağında 2-3-4-5 litrelik ayçiçeği yağı olanlar hemen baksın! Fabrikada işte böyle üretiliyor

Ayçiçeği yağı herkesin evinde bulunuyor. Ancak birçok kişi ayçiçeği yağının nasıl üretildiğini, hangi üretim aşamalarından geçerek mutfaklara girdiğini bilmiyor. Bu değerli yağ hem sağlığımıza katkısıyla hem de yemeklere verdiği lezzetle el üstünde tutuluyor. İşte, ayçiçeği yağının üretim serüveni ve sofralarımıza gelişinin sırları...

Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller sırası ile; Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana'dır. Bu iller, toplam üretimin %65'ini karşılıyor.