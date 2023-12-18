Evinde mutfağında 2-3-4-5 litrelik ayçiçeği yağı olanlar hemen baksın! Fabrikada işte böyle üretiliyor

Üretilen yağlar satışa sunulmadan önce depolanmaktadırlar. Bu işlem sırasında bazı şartlara dikkat etmek gerekmektedir. Bitkisel yağlar genel itibarıyla 20 °C'in altındaki sıcaklıklarda ve güneş ışığına direkt maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Ayçiçek yağı bu şartlar sağlandığı zaman en fazla 12 ay bozulma olmadan depolanabilir.
Üretim süreci şu şekilde işler:
Tohumların Hazırlanması: 35 kilo ayçiçeği tohumu, kavrulmak üzere 5 dakika boyunca karıştırılır.
Presleme İşlemi: Soyulmuş ve öğütülmüş çekirdekler preslenerek yağ elde edilir. Her 3 kilo çekirdekten yaklaşık 1 litre yağ çıkar.
Süzme ve Arıtma: Elde edilen yağ, parçacıklardan arındırılmak için süzülür.
Ayçiçeği Yağının Üretim Aşamaları
Ayçiçeği yağının rafinasyonu, hem fiziksel hem de kimyasal süreçler içerir. İşte bu süreçler:
Degumming: Yağın hidratlanmasıyla fosfolipidler ve proteinler ayrıştırılır.
Nötralizasyon: Serbest yağ asitleri, sodyum hidroksit ile sabunlaştırılarak uzaklaştırılır.
Dewaxing ve Vinterizasyon: Yağdaki çözünmeyen waks molekülleri çıkarılır.
Ağartma: Renk veren pigmentler ve diğer kalıntılar adsorbonla uzaklaştırılır.
Deodorizasyon: Yağa koku ve tat veren maddeler giderilir.
AYÇİÇEK YAĞININ FAYDALARINA BAKIN
Ayçiçeği yağı, sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir:
Astıma Karşı Koruma: İçerdiği antioksidanlar sayesinde astım riskini azaltır.
İltihabı Azaltma: Anti-inflamatuar özellikleri ile iltihabı azaltır.
Kolesterolü Düşürme: Kalp sağlığını koruyarak kolesterol seviyesini düzenler.
Kanseri Önleme: Kanserle mücadele eden bileşenler içerir.
Cilt Sağlığını İyileştirme: Cilde faydalı vitaminler ve mineraller sağlar.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Bağışıklık sistemini destekleyici özelliklere sahiptir.
Enerjiyi Artırma ve Kalp Sağlığını İyileştirme: Kalp sağlığına iyi gelen ve enerji seviyelerini yükselten özellikleri bulunur.