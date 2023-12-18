SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Evinde mutfağında 2-3-4-5 litrelik ayçiçeği yağı olanlar hemen baksın! Fabrikada işte böyle üretiliyor

Ayçiçeği yağı, mutfaklarımızın vazgeçilmezi, hafif tadı ve açık rengiyle ev yemeklerimizin olmazsa olmazıdır. Birçok kişi ayçiçeği yağının nasıl yapıldığını merak ediyor. Ayçiçeği yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarının preslenmesiyle elde ediliyor. Kalp sağlığına iyi gelen ve enerji seviyelerini yükselten özellikleri bulunan bu yağ üretim sürecinden faydalarına kadar, pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor. Peki, bu değerli yağ nasıl üretiliyor? Gelin birlikte bakalım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:49 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:49
Evinde mutfağında 2-3-4-5 litrelik ayçiçeği yağı olanlar hemen baksın! Fabrikada işte böyle üretiliyor

Ayçiçeği yağı herkesin evinde bulunuyor. Ancak birçok kişi ayçiçeği yağının nasıl üretildiğini, hangi üretim aşamalarından geçerek mutfaklara girdiğini bilmiyor. Bu değerli yağ hem sağlığımıza katkısıyla hem de yemeklere verdiği lezzetle el üstünde tutuluyor. İşte, ayçiçeği yağının üretim serüveni ve sofralarımıza gelişinin sırları...

Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller sırası ile; Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana'dır. Bu iller, toplam üretimin %65'ini karşılıyor.

AYÇİÇEĞİ YAĞI İŞTE BÖYLE ÜRETİLİYOR

Ayçiçek yağı elde etmek için öncelikle olgunlaşmış bitkinin çekirdekleri alınır. Daha sonra bu tohumlar soyulur ve öğütülür. Bu işlemlerden sonra birçok bitkisel yağdan yağ elde etme biçimi olan soğuk presleme yöntemi kullanılır. Burada soyulmuş ve öğütülmüş çekirdeklerden yağ elde edilir. Bunun yanında büyük fabrikalarda genel itibarıyla sıcak presleme yöntemi kullanılır. Yalnız bu yöntemin kullanıldığı yerlerde yağı istenmeyen parçacıklardan temizlemek için ekstra arıtma işleminden geçirilir.

Üretilen yağlar satışa sunulmadan önce depolanmaktadırlar. Bu işlem sırasında bazı şartlara dikkat etmek gerekmektedir. Bitkisel yağlar genel itibarıyla 20 °C'in altındaki sıcaklıklarda ve güneş ışığına direkt maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Ayçiçek yağı bu şartlar sağlandığı zaman en fazla 12 ay bozulma olmadan depolanabilir.

Üretim süreci şu şekilde işler:

Tohumların Hazırlanması: 35 kilo ayçiçeği tohumu, kavrulmak üzere 5 dakika boyunca karıştırılır.
Presleme İşlemi: Soyulmuş ve öğütülmüş çekirdekler preslenerek yağ elde edilir. Her 3 kilo çekirdekten yaklaşık 1 litre yağ çıkar.
Süzme ve Arıtma: Elde edilen yağ, parçacıklardan arındırılmak için süzülür.

Ayçiçeği Yağının Üretim Aşamaları

Ayçiçeği yağının rafinasyonu, hem fiziksel hem de kimyasal süreçler içerir. İşte bu süreçler:

Degumming: Yağın hidratlanmasıyla fosfolipidler ve proteinler ayrıştırılır.
Nötralizasyon: Serbest yağ asitleri, sodyum hidroksit ile sabunlaştırılarak uzaklaştırılır.
Dewaxing ve Vinterizasyon: Yağdaki çözünmeyen waks molekülleri çıkarılır.
Ağartma: Renk veren pigmentler ve diğer kalıntılar adsorbonla uzaklaştırılır.
Deodorizasyon: Yağa koku ve tat veren maddeler giderilir.

AYÇİÇEK YAĞININ FAYDALARINA BAKIN

Ayçiçeği yağı, sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir:

Astıma Karşı Koruma: İçerdiği antioksidanlar sayesinde astım riskini azaltır.
İltihabı Azaltma: Anti-inflamatuar özellikleri ile iltihabı azaltır.
Kolesterolü Düşürme: Kalp sağlığını koruyarak kolesterol seviyesini düzenler.
Kanseri Önleme: Kanserle mücadele eden bileşenler içerir.
Cilt Sağlığını İyileştirme: Cilde faydalı vitaminler ve mineraller sağlar.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Bağışıklık sistemini destekleyici özelliklere sahiptir.
Enerjiyi Artırma ve Kalp Sağlığını İyileştirme: Kalp sağlığına iyi gelen ve enerji seviyelerini yükselten özellikleri bulunur.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ’İYİ’ kumpas! ‘Müstakil’ diyen Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti’deki iş birliği istifaları
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
SON DAKİKA