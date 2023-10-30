A E K C B1 B9 vitamini dahil ne ararsanız onda var! Tüm tehlikelere karşı doğal kalkan oluşturuyor

Meyveler de vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Özellikle C vitamini açısından zengin meyveler bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt), ananas, kivi, şeftali ve çilek, C vitamini bakımından zengin meyveler arasında yer alır.

Elma da C vitamini açısından zengin olmasına rağmen diğer meyveler kadar yüksek oranda içermez. Ancak elma aynı zamanda lif açısından zengindir ve sindirim sağlığını destekler. Karpuz ise yazın en sevilen meyvelerden biridir ve C vitamini ile birlikte A vitamini sunar.

Muz, potasyum kaynağı olmanın yanı sıra C ve B6 vitaminlerini içerir. Bu nedenle muz, enerji seviyelerinizi yükseltmeye ve kas sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur. Mango da A, C, B6 ve E vitaminleri açısından zengin bir meyvedir ve antioksidanlarla doludur.