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Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSB / e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

2023 Kasım askerlik dönemi için beklenen an geldi. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erler için askerlik yerleri ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, 2023 Kasım askerlik ve sevkleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:01 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:01
Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSB / e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden 2023 Kasım askerlik yerleri belli olacak. TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki, 2023 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup)09 Kasım 2023

Er (2'nci Grup)07 Aralık 2023

Er (3'üncü Grup)11 Ocak 2024

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.



7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.



BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.


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