KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ilçe ilçe bu adreste!

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Konya seçim sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü seçim sonuçlarında olacak. Kocaeli seçim sonuçları da bu noktada gündemde yer alıyor. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ilçe ilçe.
KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Kocaeli seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
14 MAYIS KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
OY VERME SÜRECİ
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.