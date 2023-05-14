Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2023 12:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 12:51
    ABONE OL

    KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ilçe ilçe bu adreste!

    Kocaeli seçim sonuçları, gündemde en çok aranılanları arasında. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Saat 08.00 başlayacak oy verme süreci 17.00'da sona erecek. Oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları ilan edilecek. Kocaeli ilçe ilçe seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ilçe ilçe bu adreste.

    KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Konya seçim sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü seçim sonuçlarında olacak. Kocaeli seçim sonuçları da bu noktada gündemde yer alıyor. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ilçe ilçe.

    KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kocaeli seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    14 MAYIS KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OY VERME SÜRECİ

    Oy Nasıl Kullanılır?
    - Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
    - Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
    - Cep telefonuyla kabine girmeyin.
    - Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
    - Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
    - Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

        Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
        - Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
        - Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
        - Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
        - Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

        Seçim Günü Yasakları
        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Haberler KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ilçe ilçe bu adreste!
            loading
            SON DAKİKA