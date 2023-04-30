Gastroenterit hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Gastroenterit (mide üşütmesi) belirtileri nedir, neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Gastroenterit, mide üşütmesi ya da mide gribi olarak da tanımlanan, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısı, bulantı-kusma ve bazen de ateşle kendini gösteren bir mide-bağırsak enfeksiyonudur.



Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas veya kontamine yani virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu durum bir iki günde kendiliğinden iyileşir.