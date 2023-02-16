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    • Haberler
    • 16.02.2023 08:22
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    • 16.02.2023 08:22
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    Türkiye Tek Yürek yayınında gündem oldu! Eski Başbakan Tansu Çiller ne kadar bağışladı? Telefonu neden kapattı?

    "Kiminle konuşuyorum şu an?" diyerek canlı yayına bağlanan Tansu Çiller'in uzun uzun konuştan sonra bağış yapmadan telefonu kapatması ise olay oldu.

    takvim.com.tr
    Bağış yapmadan telefonu kapattı!

    Türkiye Tek Yürek canlı yayınında bağış yapmadan telefonu kapatan Tansu Çiller sosyal medyada gündeme geldi. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından depremzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor. Depremzedeler için bu akşam Türkiye Tek Yürek bağış gecesi düzenlendi. Yardımlar toplanmaya devam ediyor. Peki, Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller ne kadar bağışladı? İşte detaylar...

    BAĞIŞ YAPMAYI UNUTTU

    Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde canlı yayına bağlanan Tansu Çiller, konuşmasını yaptıktan sonra bağış miktarını açıklamadan telefon kapanmıştı.

    Daha önce de Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacağını söyleyip sonrasında 'Vazgeçtim' diyen Tansu Çiller'in 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında da bağış yapmadan telefonu kapatmasına ise tepkiler gecikmedi.

    TANSU ÇİLLER SONRADAN DUYURDU

    Eski Başbakan Cansu Çiller, depremzedeler için 1 milyon TL bağış yapacağını duyurdu.

        TANSU ÇİLLER KİMDİR?

        Tansu Çiller 24 Mayıs 1946, İstanbul doğumludur. Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı. Başbakanlık görevini 1993-1996 yılları arasında sürdüren Çiller, Türkiye siyasi tarihindeki ilk ve tek kadın başbakandır. 1993-2002 yılları arasında Doğru Yol Partisi genel başkanlığı görevini yürüttü. 1996-1997 yılları arasında Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

        Süleyman Demirel'in çağrısıyla siyasete atılan Çiller, ilk defa 1991 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. 1991-1993 yılları arasında Demirel tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer almıştır. Demirel 1993 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olarak seçilince yeni DYP genel başkanının seçilmesi için yapılan kongrede yeni genel başkan seçilmiş ve 50. Türkiye Hükûmeti'ni kurmuştur. Başbakanlığı döneminde verilen düşük yoğunluklu savaş nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi çalışmalarına katkı vermiş ve PKK'nın ABD yönetimi tarafından terörist örgütler listesine alınmasını sağlamıştır. 1995 Türkiye genel seçimlerinde partisi %7.35 oy kaybederek 3. sıraya gerilemiştir. 1996 yılında Necmettin Erbakan tarafından Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti'nin kurulmasıyla Çiller'in başbakanlık görevi sona ermiştir. Yeni hükûmette Çiller başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olarak görevlendirilmiştir.

        Refah Partisi'ni kapatma davası devam ederken Erbakan, başbakanlık görevini Çiller'e devretmek amacıyla 18 Haziran 1997'de Cumhurbaşkanı Demirel'e istifasını sunmuştur.[2] Cumhurbaşkanı Demirel 54. hükûmet protokolü gereği başbakanlık görevini Çiller'e vermemiştir. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi %7,17 oy kaybederek 5. sıraya gerilemiştir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise partisi %9.54 oy oranıyla küçük bir farkla seçim barajının altında kalmıştır. 2002 yılında yapılacak kongrede adaylığını koymayacağını açıklamıştır ve aktif siyasetten çekilmiştir.
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        Haberler Haberler Türkiye Tek Yürek yayınında gündem oldu! Eski Başbakan Tansu Çiller ne kadar bağışladı? Telefonu neden kapattı?
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