Türkiye Tek Yürek yayınında gündem oldu! Eski Başbakan Tansu Çiller ne kadar bağışladı? Telefonu neden kapattı?

Türkiye Tek Yürek canlı yayınında bağış yapmadan telefonu kapatan Tansu Çiller sosyal medyada gündeme geldi. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından depremzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor. Depremzedeler için bu akşam Türkiye Tek Yürek bağış gecesi düzenlendi. Yardımlar toplanmaya devam ediyor. Peki, Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller ne kadar bağışladı? İşte detaylar...
BAĞIŞ YAPMAYI UNUTTU
Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde canlı yayına bağlanan Tansu Çiller, konuşmasını yaptıktan sonra bağış miktarını açıklamadan telefon kapanmıştı.
Daha önce de Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacağını söyleyip sonrasında 'Vazgeçtim' diyen Tansu Çiller'in 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında da bağış yapmadan telefonu kapatmasına ise tepkiler gecikmedi.
TANSU ÇİLLER SONRADAN DUYURDU
Eski Başbakan Cansu Çiller, depremzedeler için 1 milyon TL bağış yapacağını duyurdu.