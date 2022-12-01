Europower halka arz eşit mi oransal mı? Europower Enerji halka arz ne zaman? Lot sayısı ve fiyatı...

Halka arz onayı bekleyen şirketler arasında bulunan Europower Enerji hakkında araştırmalar arttı. Aralık ayının gelmesiyle konuya ilişkin gelişmeler bir hayi merak edilmeye başlandı. Peki Europower Enerji halka arz ne zaman? Europower halka arz eşit mi oransal mı? Lot sayısı ve fiyatı...
EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Bedelsiz sermaye artırımı bekleyen 10, halka arz onayı bekleyen ise 33 şirket olduğu biliniyor. Bu şirketler arasında Europower Enerji de yer alıyor. Europower Enerji paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.
Halka arz ile kurumsal yapılarını güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı planladıklarını dile getiren, Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi M. Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün 66 ülkede varlık gösteren global bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Halka arz sürecimizi de başlattık. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.
30 HALK ARZ GERÇEKLEŞTİ
Yılbaşından bugüne 2022 yılında 30 halka arz gerçekleşirken, 30 halka arzın toplam büyüklüğü 12 milyar 700 milyon lirayı aştı.
Bu yılki en büyük halka arz 1,54 milyar TL ile Kocaer Çelik oluştururken en son halka arz onayı 4 Ağustos tarihinde Aztek Teknoloji ve Hidropar şirketlerinde gerçekleşti.