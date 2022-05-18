Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından ikinci dini bayramımız için geri sayım başladı ve özellikle çalışan vatandaşlar dinlenmenin, tatil yapmanın planlarını kurarken Kurban Bayramı tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar