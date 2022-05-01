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    • Haberler
    • 01.05.2022 11:50
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    • 01.05.2022 11:50
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    2022 Ramazan Bayramı arefe (arife) günü oruç var mı? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir?

    Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Ramazan Bayramı için az bir zaman kaldı. Ramaza Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe, İslam'da oldukça önemlidir. Bundan dolayı Müslümanlar Arefe günü oruç tutulup tutulamayacağı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü neler yapılmalıdır? Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti...

    takvim.com.tr
    Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Ramazan Bayramı arefe arife günü oruç var mı?

    Arefe günü oruç tutulur mu? 2022 Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı saatler kala arefe günü oruç tutulur mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Arefe günü oruç var mı? Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar orucun son günü hakkında araştırma yapıyor. Ramazan'ın son gününün bugün mü arefe günü mü olduğu merak ediliyor. İşte cevabı...

    AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

    Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak;

    "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

    Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

    Diyanet İşleri Başkanlığı oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor;

    Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48).

    Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır.

    Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.

        AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE SEVABI NEDİR?

        Resulullah'a (asm) Arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da, şöyle buyurdu: "O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." "Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir." Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır. Alimler Arefe günü bin ihlas-ı şerif okunmasını tavsiye etmiştir

        Hadis-i şeriflere göre ihlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir. Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

        Kaza namazı kılmak,

        Sadaka vermek,

        Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

        Tesbih namazı kılmak,

        AREFE GÜNÜ ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

        Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.

        Bu itibarla Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.

        Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe etmek de gerekir. Ayrıca Ramazan'dan sonra tutulan oruç, Ramazan'da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 377). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan'da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).
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        Haberler Haberler 2022 Ramazan Bayramı arefe (arife) günü oruç var mı? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir?
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