2025 yılının kelimesi "dijital vicdan" oldu

Dijital çağın dili her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışmalarıyla birlikte gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'nun halk oylamasıyla belirlediği 2025 yılının kelimesi/kavramı, sosyal medyada artan duyarlılık paylaşımlarının gerçek sorumlulukla olan ilişkisini yeniden sorgulatan bir başlıkla dikkat çekti. 2025'in kelimesi/kavramı "dijital vicdan" oldu.

BAKAN ERSOY 2025 YILININ KELİMESİNİ AÇIKLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TDK tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı 'dijital vicdan' oldu. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram, dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir 'tıklama'ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. 'Dijital vicdan', bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan TDK, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."