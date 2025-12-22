İmamoğlu dönemine Sayıştay freni: 40 yöneticiye ballı maaş!

Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr)

Denetçilere göre bu uygulama, aynı kadro için birden fazla kişiye yönetici maaşı ödenmesi sonucunu doğurdu. Raporda, Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliği'ne atıf yapılarak, fiilen icra edilmeyen hizmetler için idari birim oluşturulamayacağı ve bu birimlere ait kadro unvanlarının kullanılamayacağı hatırlatıldı. Belediyede ise kurulu birim sayısından fazla yönetici görevlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YOK

Sayıştay raporunda, denetim tespitlerine rağmen belediye yönetiminin, meclis kararıyla kurulan birim sayısına rağmen neden daha fazla sayıda daire başkanı ve birim müdürü görevlendirildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı da kayda geçti.

SAYIŞTAY'DAN NET UYARI

Raporda, belediyelerde meclis kararıyla kurulan birim sayısı kadar yönetici bulundurulması ve buna paralel olarak yalnızca bu sayıda yöneticiye maaş ödenmesi gerektiği açık şekilde ifade edildi.