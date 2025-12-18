Onur Akın'a at çarptı: Az kalsın nalları dikiyordum

Onur Akın (Takvim.com.tr Arşiv)

Akın şunları söyledi:

"Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu"

Onur Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.