Onur Akın'a at çarptı! - Video

Kayseri’de klip çekimi sırasında koşan yılkı atlarından birinin çarpması sonucu yere düşen sanatçı Onur Akın, olayı yara almadan atlattı. Akın, kendisine atın çarptığı olayın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni şarkısı Kayseri'de klip çekimi yapan sanatçı Onur Akın, çekim sırasında büyük bir tehlike atlattı.

Sahne gereği koşan atların arasında duran Akın'a, atlardan biri hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan sanatçı, atların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşadığı korku dolu anları esprili bir dille anlatan Akın, "Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu." dedi.

Akın şunları söyledi:

"Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu"

Onur Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

