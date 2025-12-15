PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan dönüşüm pazarında: Bir alışveriş binlerce yüreğe nefes olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı”nın açılış programına katıldı.

STANTLARI GEZDİ
Açılışın ardından Emine Erdoğan, markalar tarafından bağışlanan yeni ürünlerin satışa sunulduğu pazarı gezdi. Emine Erdoğan, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalarak TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacaktır. Bir alışveriş, bir kapının çalınmasına; bir tercih, bir yüreğin hafiflemesine vesile olacak" ifadelerini kullandı.

