Hakan Fidan’dan Gazze ve küresel rekabet mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , özel bir televizyon kanalında Türkiye'nin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel gelişmelerden küresel güç rekabetine kadar birçok başlığa değinen Fidan, Gazze'nin Türkiye açısından en önemli gündem maddesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

ATEŞKES KIRILGAN

Gazze'de bir anlaşmaya varıldığını ancak İsrail'in bu süreci birçok kez ihlal ettiğini belirten Fidan, ateşkesin son derece kırılgan olduğuna dikkat çekti. Fidan, "Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi ve bunun yeniden bir soykırıma dönüşmemesi hayati önemde. Bu mesele bizim için öncelikli bir meşguliyet alanı olmaya devam edecek." dedi.

Türkiye'nin dış politikada hem kendi güvenliğini önceleyen hem de müttefiklerine güven veren bir çizgi izlediğini ifade eden Fidan, küresel dengelerde yaşanan değişime de işaret etti. ABD'nin eski politikalarını sorguladığını belirten Fidan, Avrupa ve ABD arasındaki transatlantik ilişkilerin artık eskisi gibi olmayacağının uzun süredir öngörüldüğünü söyledi.

Çin ile rekabetin küresel siyasetin merkezine yerleştiğini kaydeden Fidan, Güney Asya ve Çin Denizi'ndeki ulaştırma koridorlarının ABD açısından hayati önem taşıdığını, bu nedenle Washington'un Çin'e karşı NATO benzeri bir blok arayışı içinde olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin tüm bu gelişmeleri yakından izlediğini belirten Fidan, "Biz Türkiye olarak bütün gelişmeleri risk analizleri yaparak değerlendiriyor ve yolumuza bu çerçevede devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, Balkanlar ve Sahel başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyleyen Fidan, ticari rekabetin giderek daha tehlikeli bir boyut kazandığına dikkat çekti. Fidan, ülkelerin sistemlerinin uyumlu olmamasının ticari rekabeti derinleştirdiğini ve bunun bir süre sonra sıcak çatışma riskini beraberinde getirebileceğini ifade etti.

MUHALİF GÜÇLER TEK KOMUTA ALTINDA TOPLANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye sahasındaki son gelişmelere ve bölgesel dengelere ilişkin değerlendirmelerini sürdürerek, Türkiye'nin uzun süredir destek verdiği muhalif unsurların ulusal ordu çatısı altında toplanmasının kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Fidan, muhalif güçlerin tek bir komuta altında birleşmesinin yeterince takdir edilmediğini belirterek, bunun Suriye'de Esed rejimine karşı farklı siyasi ve askeri yapıların ortak hareket etmesini sağladığını söyledi.

İSRAİL'İN BÖLGESEL DİZAYNI GİZLENMİYOR

İsrail'in bölgeye yönelik uzun vadeli bir dizaynının bulunduğunu ifade eden Fidan, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibinin izlediği politikanın Lübnan, Gazze, Batı Şeria ve İran'da açık şekilde görüldüğünü dile getirdi. İsrail'in kendi güvenlik anlayışını, başkalarının güvensizliği üzerinden inşa etmeye çalıştığını söyleyen Fidan, bu yaklaşım sürdükçe komşu ülkelere yönelik müdahalelerin devam edeceğini kaydetti.

TÜRKİYE GEREKLİ ADIMLARI ATIYOR

Bakan Fidan, bu tablo karşısında atılması gereken adımlara yönelik Türkiye'nin gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

ABD'NİN ROLÜ KRİTİK

ABD'nin bölgede daha yapıcı ve sorumluluk alan bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Donald Trump yönetiminin hem Gazze'de hem de Suriye'de iki kritik başlıkta inisiyatif aldığını söyledi. Fidan, Gazze'deki barış sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edildiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destekle Suriye sürecine katkı sunulduğunu hatırlattı.

"ABD, İSRAİL ÜZERİNDE DAHA FAZLA BASKI KURMALI"

ABD'nin İsrail üzerinde daha fazla baskı kurması gerektiğini ifade eden Fidan, SDG'nin İsrail'den cesaret aldığını ve bunun yeni bir durum olmadığını dile getirdi.

SDG HİÇBİR ZAMAN MUHALEFETLE HAREKET ETMEDİ

SDG'nin hiçbir zaman muhalefetle birlikte Esed'e karşı hareket etmediğini belirten Fidan, Esed'in iktidarda kalmasının sadece Rusya ve İran'ın değil, İsrail'in de çıkarına hizmet ettiğini savundu. Bu nedenle İsrail'in etkisi altındaki bazı ABD'li siyasetçilerin de aynı çizgide konumlandığını ifade etti.

"DEAŞ BAHANESİYLE SÜREÇ UZATILMAMALI"

Bakan Fidan, SDG'nin artık DEAŞ tehdidini gerekçe göstererek süreci uzatmaması gerektiğini vurgulayarak, Suriye'de kalıcı istikrarın önünde engel oluşturan yaklaşımların sona ermesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin sahadaki gerçekler ve bölgesel güvenlik dengeleri doğrultusunda diplomatik ve siyasi çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.