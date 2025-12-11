PODCAST CANLI YAYIN

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde operasyon: 92 şüpheli yakalandı

22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 92 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından belirtti. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

92 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüphelinin jandarma ekiplerinin 2 hafta süren operasyonlarında yakalandığını belirtti.

22 İLDE OPERASYON

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

