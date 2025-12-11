Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı"

DEAŞ'A 22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonların aralıksız sürdüğünü belirtti.

92 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, DEAŞ'a finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 92 şüphelinin, Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığını duyurdu.

22 İLDE GENİŞ KAPSAMLI BASKIN

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere 22 ilde operasyonlar düzenlendi.