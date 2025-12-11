PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı"

Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" dedi.

DEAŞ'A 22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonların aralıksız sürdüğünü belirtti.

92 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, DEAŞ'a finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 92 şüphelinin, Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığını duyurdu.

22 İLDE GENİŞ KAPSAMLI BASKIN

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

Bunlar da Var

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle