Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonunda bir polis şehit olmuştu! Hain saldırıda 5 kişi tutuklandı

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada etkisiz hale getirilen saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A., annesi Bedriye A., babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve eşi Simge A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonunda bir polis şehit olmuştu! Hain saldırıda 5 kişi tutuklandı

Çekmeköy'deki bir eve 8 Aralık'ta düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A.'nın eşi, annesi, babası Cemal A, kardeşi Çetin A. ve onun eşi polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul'da 1 polisin şehit düştüğü olaya ilişkin 5 kişi adliyede

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerle ilgili 'uyuşturucu ticareti' suçuna ilişkin incelemelerin ise devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A., annesi Bedriye A., babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve eşi Simge A., 'Görevi yaptırmamak için direnme', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Rabia A., Simge A. ve Çetin A. ayrıca 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyet ekiplerince, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve 8 Aralık'ta sabah 07.30 sıralarında narkotik operasyonu yapılmış, evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) ise yakalanmıştı.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenmişti.

Polis Emre Albayrakın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...Polis Emre Albayrakın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...

GÖREVE 6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Çekmeköy'deki eve yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin arama işlemi yapıldığı esnada olayın meydana geldiği aktarılmıştı.

SALDIRGAN RAMAZAN A. POLİSLERE 11 EL ATEŞ ETTİ

Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A.'nın kapıyı aralayıp polislere 11 el ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenilmişti.

Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A.'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit, babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A.'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Şehit Emre Albayrak Samsunda dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandıŞehit Emre Albayrak Samsunda dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

