Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ile sakatlığı süren Nelson Semedo kafileye dahil edilmedi. Bunun yanında, ağrıları sebebiyle riske edilmeyen Asensio da Norveç yolculuğuna çıkmadı. Son lig maçında sahaya 11'de başlayan Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Oğuz Aydın ise bu kez yedek kulübesinde oturdu.

UEFA Avrupa Ligi 'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile karşılaşan Fenerbahçe , teknik direktör Domenico Tedesco'nun geniş rotasyonu ile sahaya çıktı. İtalyan çalıştırıcı, ligde oynanan RAMS Başakşehir maçına göre ilk 11'de yedi farklı isme görev verdi. Brann Stadı'ndaki mücadelede Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri forma şansı buldu.

Fenerbahçe'nin gol sevinci (İHA)

EKSİK SAYISI ÇOK

Fenerbahçe, Brann karşısında dört önemli oyuncusundan faydalanamadı. Ferencvaros mücadelesindeki kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Jhon Duran ile Başakşehir maçında erken oyundan çıkan Semedo kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatıp bireysel idmanlara başlayan Çağlar Söyüncü henüz hazır olmadığı için kafileye dahil edilmedi. Tedbir amaçlı dinlendirilen Asensio da takımını yalnız bıraktı.

Tedesco, savunma hattında Mert Müldür, Oosterwolde ve Archie Brown'a; orta sahada İsmail Yüksek, Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na; ileri uçta ise En-Nesyri'ye görev verdi.