Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kanarya, Norveç'te rakibini yenerek kalan iki maça avantajlı girmek amacında. Brann - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Bergen'de karşılaştı.
Maç adeta golle başladı. Kerem Aktürkoğlu 5. dakikada, defansın arkasına sarkıp kalecinin üzerinden topu aşırtarak temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.
36. dakikada Anderson Talisca ceza sahası içinde farkı ikiye çıkarıp 44'te ise skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla bitti.
Sambacı yıldız, 65'te de ağları havalandırıp hat-trick ile şov yaptı.
Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrılırken 3 puanın sahibi oldu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, puanını 11'e yükseltirken son iki haftaya ilk 8 iddiasını sürdürerek girdi.
Kanarya, bir sonraki maçında Aston Villa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nene'nin savunma arkasına pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Skriniar'ın ortasında ceza sahasında Kerem'in pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda kaleci, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde'nin indirdiği top altıpas üstünde Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
39. dakikada Brown'un soldan ortasında penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın gelişine vole vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
44. dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Brown'un soldan ortasında penaltı noktasında göğsüyle topu önüne alan Brezilyalı futbolcu, güzel bir vuruşla kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
GOLLER
GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Enfes bir aşırtma vuruşuyla harika bitirdi! Temsilcimiz Fenerbahçe soğuk deplasmanda golle başladı
GOOOLLL! Anderson Talisca deplasmanda farkı 2'ye çıkardı!
GOOOLLL! Anderson Talisca soğuk deplasmanda atmaya devam ediyor! Fenerbahçe şov yapıyor!
GOOOLLL! Anderson Talisca!! Deplasmanda hat-trick geldi!
TEDESCO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile karşılaşan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geniş rotasyonu ile sahaya çıktı. İtalyan çalıştırıcı, ligde oynanan RAMS Başakşehir maçına göre ilk 11'de yedi farklı isme görev verdi. Brann Stadı'ndaki mücadelede Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri forma şansı buldu.
Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ile sakatlığı süren Nelson Semedo kafileye dahil edilmedi. Bunun yanında, ağrıları sebebiyle riske edilmeyen Asensio da Norveç yolculuğuna çıkmadı. Son lig maçında sahaya 11'de başlayan Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Oğuz Aydın ise bu kez yedek kulübesinde oturdu.
EKSİK SAYISI ÇOK
Fenerbahçe, Brann karşısında dört önemli oyuncusundan faydalanamadı. Ferencvaros mücadelesindeki kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Jhon Duran ile Başakşehir maçında erken oyundan çıkan Semedo kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatıp bireysel idmanlara başlayan Çağlar Söyüncü henüz hazır olmadığı için kafileye dahil edilmedi. Tedbir amaçlı dinlendirilen Asensio da takımını yalnız bıraktı.
Tedesco, savunma hattında Mert Müldür, Oosterwolde ve Archie Brown'a; orta sahada İsmail Yüksek, Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na; ileri uçta ise En-Nesyri'ye görev verdi.
TEDESCO TRİBÜNDE
Karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Domenico Tedesco kulübede yer alamadı. Mücadeleyi tribünden takip eden deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında teknik sorumlu Zeki Murat Göle görev yaptı.
SZYMANSKI KADRODA
Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle son dört maçta oynayamayan Sebastian Szymanski, Brann karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. Polonyalı futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası süre alamamıştı. Tedesco, Ferencvaros ve Başakşehir mücadelelerinde Szymanski'yi kadroya almasına rağmen sahaya sürmemişti.
BRANN İLE DOSTLUK YEMEĞİ
Müsabaka öncesinde Brann kulübü, Fenerbahçe yönetimini özel bir yemekte ağırladı. Kafilede yer alan yöneticiler Ertan Torunoğulları, Gürhan Taşkaya ve Ömer Topbaş'ın katıldığı organizasyonda Brann Başkanı Aslak Sverdrup ev sahipliği yaptı.
BAŞLANGIÇ KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN
Sarı-lacivertliler maçta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Dorgeles Nene'nin ara pasıyla hareketlenen milli futbolcu, rakip kaleciyle karşı karşıya kalıp yaptığı aşırtma vuruşla ağları bulmayı başardı.
NENE'DEN ÜST ÜSTE 2. ASİST
Malili futbolcu, Kerem'in golünde attığı akıl dolu pasla birlikte Kerem Aktürkoğlu'na çok iyi bir servis yaptı. 22 yaşındaki kanat, Ferencvaros karşılaşmasının ardından Norveç'te de asist hanesine bir çentik daha koydu.
EV SAHİBİ İÇİN ERKEN KIRMIZI KART
Mücadelenin 18. dakikasında Brann 10 kişi kaldı. Savunma arkasına sarkmak isteyen Youssef En-Nesyri'yi düşüren Eivind Fauske Helland, kırmızı kart gördü.
Hakem Willy Delajod, pozisyonu bariz gol şasnı olarak değerlendirip tereddütsüz olarak Norveçli futbolcuyu ihraç etti.
ANDERSON TALISCA SAHNEDE
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, maçın seyrini değiştirdi. Brezilyalı futbolcu, iki kez ceza sahası içinde yaptığı vuruşla birlikte önce farkı ikiye çıkardı ardından skoru 3-0'a getirdi.
İkinci devrede de hat-trick yaparak farkı 4'e yükseltti.
FENERBAHÇE BRANN DEPLASMANINDA TALİSCA ŞOVUYLA FARK YARATTI
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda Brann ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, attığı üç golle karşılaşmanın en dikkat çeken ismi oldu.
TALISCA İLK YARIDA İKİ GOL BİRDEN ATTI
Mücadelenin 36. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Oosterwolde ön direkte topu indirdi. Ceza sahasında uygun pozisyonda kalan Talisca, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
Yalnızca sekiz dakika sonra sol kanattan gelişen atakta Brown topu taşıdı ve penaltı noktasına etkili bir orta yaptı. Savunmanın müdahale edemediği pozisyonda Talisca bir kez daha sahneye çıkarak fileleri havalandırdı ve farkı üçe yükseltti.
TARİHE GEÇEN PERFORMANS
Anderson Talisca, attığı iki golle Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynanan bir Avrupa kupası karşılaşmasının ilk yarısında iki kez ağları sarsan ilk futbolcu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.
TALİSCA'DAN AVRUPA KARİYERİNİN İLK HAT-TRICK'İ
Karşılaşmanın 66. dakikasında Levent Mercan'ın sol kanattan gönderdiği ortada iyi yükselen Talisca, kafa vuruşuyla bir kez daha ağları buldu. Böylece Brezilyalı oyuncu hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.
Bu üç gol, Talisca'nın Avrupa kupaları kariyerindeki ilk hat-trick'i olurken aynı zamanda Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında bir deplasman maçında bu başarıyı elde eden ilk oyuncu unvanını kazanmasını sağladı.
FENERBAHÇE BRANN DEPLASMANINA GOLLE BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda Brann ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleye etkili bir başlangıç yaparak 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle üstünlüğü ele geçirdi.
Brann karşısında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'ndeki başarılı grafiğini sürdürdü. Genç oyuncu, turnuvada bu sezon çıktığı beş maçta dört gol kaydederek Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en fazla gol atan Türk futbolcular arasına adını yazdırdı.
18 YIL SONRA GELEN TARİHİ GOL
Attığı golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde ulaştığı dört gollük performansı yakalayan Kerem Aktürkoğlu, 18 yıl sonra bu seviyede aynı başarıyı gösteren ilk Türk futbolcu oldu. Bu istatistik, hem oyuncu hem de kulüp adına Avrupa sahnesinde dikkat çeken bireysel başarılar arasında yer aldı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMI
Kerem Aktürkoğlu'nun bu çıkışı Avrupa futbol otoritelerinin de gözünden kaçmadı. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, yıldız oyuncuyu öne çıkaran bir paylaşım yayımladı ve "Guess who?" ifadelerine yer verdi. Bu gönderi, genç futbolcunun turnuvadaki formunun uluslararası alanda da karşılık bulduğunu gösterdi.