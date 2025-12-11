Başkan Erdoğan TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi TİSK heyetine çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." dedi. Başkan Erdoğan, enflasyonda nihai hedef olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağını ifade etti.