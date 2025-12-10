Gözaltına alınan Güllü'nün kızı ve arkadaşı sağlık kontrolünden geçirildi

GÜL TUT'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE 3 GÖZALTI

Yalova Çınarcık'ta 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI YAPARKEN YAKALANDILAR

İstanbul ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Sabah saatlerinde Büyükçekmece'de bir adrese yapılan operasyonla Gülter ve Ulu gözaltına alındı. Operasyonda, adreste bulunan 17 yaşındaki İrem isimli genç de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER YALOVA'YA GETİRİLDİ

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Yalova'ya götürülerek Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Gül Tut'un kızı olduğu belirtilen İrem ile birlikte diğer iki şüpheli, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.