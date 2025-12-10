Haberler Magazin Videoları Güllü soruşturmasında yeni görüntü: Kızı yakalanmadan önce kamerada!

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 11:00

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünden sonra gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma derinleşirken görüntüler merak uyandırdı.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce İstanbul Büyükçekmece'de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.



28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürülmüştü.



Arkadaşıyla birlikte görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Gütler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tüğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.