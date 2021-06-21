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    • 22.06.2021 01:16
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    Sözcü yazarları ve arasında '' kavgası! Artı1 TV iddiası ortalığı karıştırdı!

    yazarları arasında '' kavgası çıktı. 'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Sezgin Baran Korkmaz'ın para vererek Artı 1 TV'yi kurdurduğu yönündeki iddiası ortalığı karıştırdı. Özdil'in "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi 'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" sözleri üzerine çılgına dönen Dündar, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... " sözleriyle tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Dündar ve Özdil arasında 'SBK' kavgası!

    Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz sebebiyle Sözcü Gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar birbirine girdi.

    ÖZDİL'DEN ARTI 1 İDDİASI
    Yılmaz Özdil'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Sezgin Baran Korkmaz'ın para vererek Uğur Dündar'ın da kuruluş döneminde yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'yi kurdurduğu yönündeki iddiası ortalığı karıştırdı.

    "SBK'NIN KAFAKOLA ALDIĞI GAZETECİLERİN LİSTESİ..."
    Özdil yaptığı paylaşımda, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" iddiasında bulundu.

    "HANGİ TELEVİZYONU KURDURDUKLARINI BİLİYORUM..."
    "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadeleriyle iddialarını sürdüren Özdil'e Uğur Dündar CHP'nin kanalı TELE 1'den sert cevap verdi.

        DÜNDAR ÇİLEDEN ÇIKTI
        "Yazıklar olsun sana" ifadelerini kullanan Dündar, konuşmasının devamında, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" dedi.

        Dündar şöyle devam etti:

        'YEDİĞİM EN BÜYÜK HANÇER'
        "Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin"

        ÖZDİL'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA
        Özdil, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." ifadeleriyle bir paylaşımda daha bulundu.

        Dündar bu paylaşıma da yanıt verdi. Sert konuşan Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" ifadeleriye tepkisini sürdürdü.

            BU İŞ CHP'Yİ SARSAR
            Tartışmaya ilişkin bir paylaşım yapan Gazeteci Zafer Şahin Artı 1'in CHP bağlarına dikkat çekti. Şahin, "Sezgin Baran Korkmaz CHP medyasını karıştırdı. Yılmaz Özdil, Artı1 TV'nin kuruluşunda finansörün Ekim Alptekin olduğunu söylüyor. Alptekin, kara paracı SBK'nın ortağı! Aslı Aydıntaşbaş'ın eski kocası... Artı1'in kurucularından biri de CHP'li Erdoğan Toprak. Bu iş büyür" dedi.

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            Haberler Güncel Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında 'Sezgin Baran Korkmaz' kavgası! Artı1 TV iddiası ortalığı karıştırdı!