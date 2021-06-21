Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz sebebiyle Sözcü Gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar birbirine girdi.
ÖZDİL'DEN ARTI 1 İDDİASI
Yılmaz Özdil'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Sezgin Baran Korkmaz'ın para vererek Uğur Dündar'ın da kuruluş döneminde yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'yi kurdurduğu yönündeki iddiası ortalığı karıştırdı.
"SBK'NIN KAFAKOLA ALDIĞI GAZETECİLERİN LİSTESİ..."
Özdil yaptığı paylaşımda, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" iddiasında bulundu.
"HANGİ TELEVİZYONU KURDURDUKLARINI BİLİYORUM..."
"SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadeleriyle iddialarını sürdüren Özdil'e Uğur Dündar CHP'nin kanalı TELE 1'den sert cevap verdi.