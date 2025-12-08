İstanbul’da ‘Yenişehir’ ilçesi kurulacağı iddiasına DMM’den yalanlama

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı'na dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir."

DMM'nin açıklamasında, çeşitli mecralarda dolaşıma sokulan bu bilginin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan " Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ' Yenişehir ' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan değerlendirmede, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DMM'den yenişehir iddialarına yalanlama

Açıklamada, il ve ilçe kuruluş süreçlerinin kanuni çerçevesine dikkat çekilerek, "Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca 'İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir.'" ifadeleri aktarıldı.

DMM, iddialarda adı geçen bakanlık veya herhangi bir kurum tarafından İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik bir çalışma bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır."

Açıklamada kamuoyuna şu çağrı yapıldı:

"Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur."