Adliyede 6,5 milyonluk zimmet skandalı: Katip suçunu itiraf etti

Konya Kulu Adliyesi’nde görevli katip Ayşe Selvi, icra dosyaları ve emanet hesaplarındaki paraları “yaklaşık 6,5 milyon TL” olarak zimmetine geçirdiğini savcılığa gidip kendi isteğiyle itiraf etti. Kripto borsası ve sanal bahis için harcadığı belirtilen Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede katip olarak görev yapan Ayşe Selvi (45), zimmetine "yaklaşık 6,5 milyon TL geçirdiğini" itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kulu Adliyesi'nde görevli ve 1 çocuk annesi Selvi'nin, icra dosyalarından ve hazine adına yatırılan emanet hesaplarından farklı dönemlerde para çekerek "zimmetine geçirdiği" öne sürüldü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ayşe Selvi'nin bugüne kadar "yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdiğini" ve bu paraları kripto borsası ile sanal bahis sitelerinde harcadığını söylediği öğrenildi. Geçen çarşamba günü savcılığa giderek "suçunu itiraf eden" Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

