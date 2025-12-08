Adliyede 6,5 milyonluk zimmet skandalı: Katip suçunu itiraf etti

Edinilen bilgilere göre, Kulu Adliyesi 'nde görevli ve 1 çocuk annesi Selvi'nin, icra dosyalarından ve hazine adına yatırılan emanet hesaplarından farklı dönemlerde para çekerek "zimmetine geçirdiği" öne sürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede katip olarak görev yapan Ayşe Selvi (45), zimmetine "yaklaşık 6,5 milyon TL geçirdiğini" itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Kulu Adliyesi'nde milyonluk vurgun, İHA

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ayşe Selvi'nin bugüne kadar "yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdiğini" ve bu paraları kripto borsası ile sanal bahis sitelerinde harcadığını söylediği öğrenildi. Geçen çarşamba günü savcılığa giderek "suçunu itiraf eden" Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.