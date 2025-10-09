Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin yönetimindeki iller yolsuzluktan susuzluğa çöp dağlarından bozuk yollara kadar birçok sorunla boğuşuyor...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi'nin 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılışında yaptığı konuşmada, "Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz" dedi.
Özel'in bu sözleri, İzmir, Ankara, Edirne, Bursa, Adana ve Bilecik'te yaşanan belediyecilik krizleri nedeniyle büyük tepki çekti.
İZMİR'DE ÇÖP DAĞLARI
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir, yıllardır süren altyapı eksikliği, çöp birikintileri, kötü koku ve düzenli su kesintileri ile gündemde. Vatandaşlar her yağmur sonrası lağım kokusu ve su baskınlarından şikayetçi.
ANKARA VE EDİRNE'DE SU KRİZİ
Ankara'da ise 29 Eylül'den bu yana süren su kesintileri, özellikle Mamak ilçesinde hayatı felç etti; Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle halk saatlerce tanker kuyruğunda su bekliyor.
Edirne'de yurt öğrencileri, günlerdir devam eden su kesintisi nedeniyle "Su istiyoruz" sloganıyla eylem yaparak Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı istifaya çağırdı.