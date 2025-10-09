PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Tüm belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz" sözleri, vatandaşların tepkisini çekti. İstanbul'da yolsuzluk İzmir’de çöp dağları ve kötü koku, Ankara’da ve Edirne’de bitmek bilmeyen su kesintileri, Bursa'da yaşanan susuzluk halkı çileden çıkardı. Adana’da bozuk yollar halıyla kapatılırken, Bilecik’te rögar kokusu naylonla bastırılmaya çalışıldı. Sosyal medyada "Özgür Özel başka ülkede mi yaşıyor?" yorumları öne çıkarken, Başkan Erdoğan da " "Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa" diyerek Özel'e yüklendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin yönetimindeki iller yolsuzluktan susuzluğa çöp dağlarından bozuk yollara kadar birçok sorunla boğuşuyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi'nin 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılışında yaptığı konuşmada, "Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Özel'in bu sözleri, İzmir, Ankara, Edirne, Bursa, Adana ve Bilecik'te yaşanan belediyecilik krizleri nedeniyle büyük tepki çekti.

İZMİR'DE ÇÖP DAĞLARI
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir, yıllardır süren altyapı eksikliği, çöp birikintileri, kötü koku ve düzenli su kesintileri ile gündemde. Vatandaşlar her yağmur sonrası lağım kokusu ve su baskınlarından şikayetçi.

İzmir (Fotoğraf: İHA)İzmir (Fotoğraf: İHA)

ANKARA VE EDİRNE'DE SU KRİZİ
Ankara'da ise 29 Eylül'den bu yana süren su kesintileri, özellikle Mamak ilçesinde hayatı felç etti; Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle halk saatlerce tanker kuyruğunda su bekliyor.

Ankara (Fotoğraf: AA)Ankara (Fotoğraf: AA)

Edirne'de yurt öğrencileri, günlerdir devam eden su kesintisi nedeniyle "Su istiyoruz" sloganıyla eylem yaparak Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı istifaya çağırdı.

Edirne (Fotoğraf: DHA)Edirne (Fotoğraf: DHA)

BURSA KURUDU!
Bursa'da Çınarcık Barajı'ndaki arıtma tesisi tamamlanmadığı için şehir susuz kaldı; AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Kuraklık değil vizyonsuzluk sorunu var" dedi.

Adana'da vatandaşlar bozuk yolları halı ile kapatırken, Bilecik'te Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı rögar kokusunu kesmek için kapakların altına naylon serdi.

Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'yi "vizyonsuzluk ve beceriksizlikle" suçlayarak, "Bu mu sizin yönetim anlayışınız Sayın Özel?" dedi.

Sosyal medyada da "Özgür Özel başka ülkede mi yaşıyor?" ve "Kokuyu takip et İzmir'e gel" yorumları öne çıktı.

Vatandaşlar, CHP'li belediyelerin temel hizmetleri bile yerine getiremediğini belirterek Özel'in açıklamasına tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, CHP'li belediyeleri ve Özgür Özel'i eleştirdi. "Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa" dedi.

Başkan Erdoğandan CHPnin faşist siyasetine sert tepki: Sayın Özel yemezlerBaşkan Erdoğandan CHPnin faşist siyasetine sert tepki: Sayın Özel yemezler

İSTANBUL'UN KADERİNİ ERDOĞAN DEĞİŞTİRDİ
1989'dan 1994'e kadar Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı yaptığı İstanbul, o günlerde susuzluk ve çöplerle boğuşuyordu. Megakent'in kaderini Erdoğan değiştirdi.

Halk, susuzluk yüzünden bidon koleksiyonu yapmıştı.

(İstanbul, 1991)(İstanbul, 1991)

Kötü kokudan kurtulamayan İzmirliler, çöp dağları, çamur yığınları ve susuzlukla mücadele ediyor.

(İzmir, 2025)(İzmir, 2025)

Susuz kalan Ankaralılar, bidonlarla su taşımaya çalışıyor. Su tankerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

(Ankara, 2025)(Ankara, 2025)

Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Takas Bank
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Borsa İstanbul
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi"
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak