Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...

BURSA KURUDU! Bursa'da Çınarcık Barajı'ndaki arıtma tesisi tamamlanmadığı için şehir susuz kaldı; AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Kuraklık değil vizyonsuzluk sorunu var" dedi.

Adana'da vatandaşlar bozuk yolları halı ile kapatırken, Bilecik'te Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı rögar kokusunu kesmek için kapakların altına naylon serdi.

Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'yi "vizyonsuzluk ve beceriksizlikle" suçlayarak, "Bu mu sizin yönetim anlayışınız Sayın Özel?" dedi.

Sosyal medyada da "Özgür Özel başka ülkede mi yaşıyor?" ve "Kokuyu takip et İzmir'e gel" yorumları öne çıktı.

Vatandaşlar, CHP'li belediyelerin temel hizmetleri bile yerine getiremediğini belirterek Özel'in açıklamasına tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP'li belediyeleri ve Özgür Özel'i eleştirdi. "Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa" dedi.