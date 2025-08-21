PODCAST CANLI YAYIN

İzmir Buca’da çöp krizi büyüyor: Vatandaşlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi!

İzmir'in birçok ilçesinde yaşanan çöp sorunu bitmek bilmiyor. Sokaklarda biriken çöpler ve yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri geçtiğimiz hafta CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı çöplerin önünden geçmeye davet etmişti, bu kez de mahalle esnafı konuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

İzmir Buca'da yaşanan kronik çöp sorunu bu sefer farklı mahallelerde ortaya çıktı. Kötü koku ve görüntüden şikayetçi olan mahalleli belediyeden kalıcı çözüm istiyor.

BELEDİYE SÜREKLİ OYALIYOR

Hürriyet Mahallesi esnaflarından 76 yaşındaki Giray Yüce, çöp konteynerlerinin uzun süredir boşaltılmadığını belirterek, "Sürekli belediyeyi arıyoruz, 'Bugün alacağız, yarın alacağız' diyorlar ama gelen yok. İş yapamaz hale geldik. Bu pislik rezillikten başka bir şey değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mahalle sakini Fikret Yalçın da görüntü kirliliğine dikkat çekerek, "Mahallenin her köşesinde ağır bir koku var. Artık dayanılmaz hale geldi" dedi.

"HİZMET VERMEK ZORUNDALAR"

Mahalle sakinleriyle belediyeye giderek görüşme yaptıklarını aktaran Avukat Serkan Şentürk, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin mahkeme kararıyla kapatıldığının söylendiğini belirtti. Şentürk, "Çöpler konteynerden alınıyor ama çevresinde birikenler olduğu gibi duruyor. Çöp vergisi alıyorlarsa bu hizmeti vermek zorundalar" ifadelerini kullandı.

KOKUDAN DURULMUYOR

Yenigün Mahallesi'nden Sema Kestel ise bir aydır çöplerin toplanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını, şikayetlerine rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Kestel, "Akşamları kokudan duramıyoruz, sabahları da köpekler etrafımızı sarıyor. Biz temiz bir ortamda yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

MÜŞTERİLER KOKUDAN KAÇIYOR

Pide dükkanı işleten Mustafa Şahin de müşteri kaybı yaşadığını belirterek, "Geçen gün müşterilerim dışarıda oturmak istedi, koku yüzünden vazgeçtiler. Belediyeyi aradım, 'en kısa sürede çözeceğiz' dediler ama hala bekliyoruz" dedi.

Buca'da sokaklar çöplüğe döndü! Vatandaşlardan CHP'li Duman'a davet: "Sabah yürüyüşüne gelsin bakalım kokudan durabiliyor mu?"

