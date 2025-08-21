İzmir Buca’da çöp krizi büyüyor: Vatandaşlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi!

İzmir Buca'da yaşanan kronik çöp sorunu bu sefer farklı mahallelerde ortaya çıktı. Kötü koku ve görüntüden şikayetçi olan mahalleli belediyeden kalıcı çözüm istiyor.
BELEDİYE SÜREKLİ OYALIYOR
Hürriyet Mahallesi esnaflarından 76 yaşındaki Giray Yüce, çöp konteynerlerinin uzun süredir boşaltılmadığını belirterek, "Sürekli belediyeyi arıyoruz, 'Bugün alacağız, yarın alacağız' diyorlar ama gelen yok. İş yapamaz hale geldik. Bu pislik rezillikten başka bir şey değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Mahalle sakini Fikret Yalçın da görüntü kirliliğine dikkat çekerek, "Mahallenin her köşesinde ağır bir koku var. Artık dayanılmaz hale geldi" dedi.