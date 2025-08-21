İzmir Buca’da çöp krizi büyüyor: Vatandaşlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi!

Avukat Serkan Şentürk (AA) "HİZMET VERMEK ZORUNDALAR" Mahalle sakinleriyle belediyeye giderek görüşme yaptıklarını aktaran Avukat Serkan Şentürk, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin mahkeme kararıyla kapatıldığının söylendiğini belirtti. Şentürk, "Çöpler konteynerden alınıyor ama çevresinde birikenler olduğu gibi duruyor. Çöp vergisi alıyorlarsa bu hizmeti vermek zorundalar" ifadelerini kullandı.

Çöp yığınları (AA) KOKUDAN DURULMUYOR Yenigün Mahallesi'nden Sema Kestel ise bir aydır çöplerin toplanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını, şikayetlerine rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Kestel, "Akşamları kokudan duramıyoruz, sabahları da köpekler etrafımızı sarıyor. Biz temiz bir ortamda yaşamak istiyoruz" diye konuştu.