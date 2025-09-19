İzmir Buca'da vatandaşlardan CHP'li belediyeye çöp tepkisi: Biz vergimizi ödüyoruz onlar da mahallemizi temiz tutsun

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöpler (AA)

NE SU NE DE ÇÖP SORUNU BİTMEDİ



Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.