İzmir Buca'da vatandaşlardan CHP'li belediyeye çöp tepkisi: Biz vergimizi ödüyoruz onlar da mahallemizi temiz tutsun

CHP'li belediyeler İzmir çöpe ve susuzluğa mahkum etti. Buca ilçesinde yaşayanlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor. Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci, "Biz temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. Nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz." dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki

Vatandaşlardan Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'taki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöpler (AA)İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöpler (AA)

NE SU NE DE ÇÖP SORUNU BİTMEDİ

Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöpler (AA)İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöpler (AA)

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci de Ecevit Parkı'nın yanında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci (AA)Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci (AA)

CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ

Parka spor yapmaya geldiğini ama çöplerden dolayı temiz hava alamadığını dile getiren Demirci, CHP'li belediyeye tepki göstererek, "Buradaki kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Biz temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar yaz günü pencerelerini açamadı. Nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Damla Aksakal (AA)Mahalle sakinlerinden Damla Aksakal (AA)

Mahalle sakinlerinden Damla Aksakal ise suların sık sık kesildiğini, çöplerin toplanmadığını ve vatandaşların bu durum karşısında mağdur olduğunu ifade etti.

İzmirde sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalına geçici çöp izniİzmirde sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalına geçici çöp izni

