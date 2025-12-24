"Daltonlar" suç örgütü davasında karar! Örgüt yöneticilerine ceza yağdı

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaası sorulan savcı, önceki celselerde sundukları esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek, suça sürüklenen çocukların da mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 305 sanık hakkında açılan dava ile birleşen dosyalar kapsamında toplam 362 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı. Heyet, örgüt lideri olarak bilinen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 12 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 5 kez 'kasten öldürme' suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi.