Özgür Özel'in listesi fire vermedi... 32 yeni isim CHP Parti meclisine girdi

CHP kurultayının son gününde PM ve YDK üyeleri belli oldu. Özgür Özel'in Silivri'nin talimatı üzerine listeye eklediği isimlerin PM'ye girdiği görüldü. Listedeki "Anti Bay Kemalist" ve Kemal Derviş esintileri dikkat çekerken; "Eko"sistemin rüşvet emanetçisi Turan Taşkın Özer YDK'daki yerini korudu. İmamoğlu'nun kadrolu trolü Berkay Gezgin için her şey çok güzel olmadı... Silivri Bülbülü Şaban Sevinç'in vekillik hayalleri ise suya düştü. Peki, PM'ye kimler girdi, kimler kesik yedi? Özgür Özel'in "Özgür"leşme hamlesi neydi? Detaylar TAKVİM'de...

