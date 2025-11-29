'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasında 3 tutuklama

Takvim

"BÖYLE BİR ÖRGÜTE ÜYE OLMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Nöbetçi mahkemede ifade veren emekli polis memuru Önder P., suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan Bora Kaplan isimli şahsın adreslerini basan ilk polis memurlarındanım. Bu insanlarla 7 sene boyunca hep mücadele etmişimdir. Arkasından koşturduğum insanlarla adımın birlikte anılması yanlıştır. Şimdiye kadar hiçbir sabıkam ve idari cezam yoktur. MASAK raporlarımdan herhangi bir şey çıkmamıştır. Serdar S. isimli şahıs, 2 sene sonra telefonunu göndermiş. Serdar isimli şahısla aramızdaki yazışmalar gerçek değildir. Tüm bu içerikler kurgudan ibarettir. Bu adamlarla mücadele ederken böyle bir örgüte üye olmam mümkün değildir. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum."

"CEZA AVUKATLIĞI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman da suçlamaları kabul etmedi:

"Ben Ankara Barosu'na bağlı 20 yıllık avukatım. Sevk maddesine bakılırsa örgüte hiyerarşik bağlantım bulunmadığı açıktır. Örgüte yardım etmem ve örgütün içerisinde olmam mümkün değildir. 2 kişi arasında yapılan görüşmelerde benim haberimin olup olmadığı soruldu. Ben ceza avukatlığı dışında hiçbir şey yapmadım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum."