'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasında 3 tutuklama
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ile 1 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, örgüt üyelerinin dijital incelemelerinde elde edilen yeni deliller üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda emekli polis memuru Önder P., Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Erhan B. ve polis memuru Resul A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
"BÖYLE BİR ÖRGÜTE ÜYE OLMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Nöbetçi mahkemede ifade veren emekli polis memuru Önder P., suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:
"Ayhan Bora Kaplan isimli şahsın adreslerini basan ilk polis memurlarındanım. Bu insanlarla 7 sene boyunca hep mücadele etmişimdir. Arkasından koşturduğum insanlarla adımın birlikte anılması yanlıştır. Şimdiye kadar hiçbir sabıkam ve idari cezam yoktur. MASAK raporlarımdan herhangi bir şey çıkmamıştır. Serdar S. isimli şahıs, 2 sene sonra telefonunu göndermiş. Serdar isimli şahısla aramızdaki yazışmalar gerçek değildir. Tüm bu içerikler kurgudan ibarettir. Bu adamlarla mücadele ederken böyle bir örgüte üye olmam mümkün değildir. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum."
"CEZA AVUKATLIĞI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"
Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman da suçlamaları kabul etmedi:
"Ben Ankara Barosu'na bağlı 20 yıllık avukatım. Sevk maddesine bakılırsa örgüte hiyerarşik bağlantım bulunmadığı açıktır. Örgüte yardım etmem ve örgütün içerisinde olmam mümkün değildir. 2 kişi arasında yapılan görüşmelerde benim haberimin olup olmadığı soruldu. Ben ceza avukatlığı dışında hiçbir şey yapmadım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum."
"TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM"
Şüpheli Erhan B. de örgütle bir bağı olmadığını belirterek, "Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararında, teknik inceleme raporları, HTS kayıtları, şüpheli beyanları ve yazışma içeriklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu, şüpheliler hakkında "somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu belirtildi.
Mahkeme, suçların niteliği, ceza miktarı, kaçma riski ve tanıklar üzerinde baskı ihtimalini dikkate alarak adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmetti.