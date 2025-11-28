Sağlık yatırımlarında dev bir hizmet daha: Karadeniz’in sağlık üssü açılıyor
Sağlık yatırımları kapsamında dev bir hizmet daha bugün açılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından tamamen özkaynaklarla Samsun’da 305 bin metrekarelik alana inşa edilen 1458 yataklı Şehir Hastanesi’nin bir bölümü hizmet vermeye başlayacak.
Canik ilçesinde yapımı tamamlanan dev sağlık kompleksi, aşamalı olarak hizmete alınacak. Bu kapsamda ilk taşınan birim, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında faaliyet gösteren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü oldu. Bu bölüm yarından itibaren tüm hizmetlerini Şehir Hastanesi'nde sürdürecek.
HASTALAR İÇİN KONFOR ÖN PLANDA
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Onkoloji ve diğer birimler de ilerleyen süreçte kademeli olarak şehir hastanesine taşınacak. Hastane kampüsü içinde yaşlı ve engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrikli araç desteği sağlanacak.
DEPREM YÖNETMELİKLERİNE UYUMLU
İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, 1458 yatak kapasiteli hastanenin güncel deprem yönetmeliklerine tam uyumlu şekilde inşa edildiğini vurguladı.
MODERN TIBBİ ALTYAPI
Uras, 305 bin metrekare kapalı alanı bulunan hastanenin yalnızca 60 asansör ve 22 yürüyen merdivenle bile ne kadar büyük bir yapı olduğunu gösterdiğini belirterek şu sözleri söyledi:
Sadece asansör sayısı 60'dır. 22 yürüyen merdiveni olan devasa bir yapı. İçinde 230 yoğun bakım yatağı olacak ve yoğun bakım yatakları tek tek ayrı oda şeklindedir. Samsun aynı zamanda tıbbi cihaz anlamında da modern bir yapıya kavuşuyor.
TAMAMEN KAMU BÜTÇESİ
Uras ayrıca Samsun Şehir Hastanesi'nin tamamen kamu bütçesiyle yapılan ve işletmesi de devlet tarafından yürütülecek bir sağlık tesisi olduğunu vurguladı. Ardından sözlerine şu şekilde devam etti:
MR cihazlarımız, tomografi cihazlarımızdan tutun, radyasyon bölümünde kullanacağımız cihazlar dahi hepsi üst düzey. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine göre cihaz anlamında da ciddi bir artış yaşayacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 olan anjiyografi cihazı 6'ya çıkacak, 2 olan MR ve tomografi cihazı sayısı 3'e çıktı. Cihazlar üst düzey olduğu için daha hızlı çekimler gerçekleşecek. Samsun Şehir Hastanesi tamamen devletin öz kaynaklarıyla yapılmış tamamen kamuya ait bir sağlık tesisidir. Şehir Hastanesinin işletmesi de aynı şekilde devlete ait olduğu için bizler tarafından işletmesi yapılacak.
BUGÜN İTİBARİYLE MUAYENE BAŞLIYOR
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde muayene olmak isteyen vatandaşların bugünden itibaren Şehir Hastanesi'ne başvuracağını belirtti.