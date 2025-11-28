Sağlık yatırımlarında dev bir hizmet daha: Karadeniz’in sağlık üssü açılıyor

Sadece asansör sayısı 60'dır. 22 yürüyen merdiveni olan devasa bir yapı. İçinde 230 yoğun bakım yatağı olacak ve yoğun bakım yatakları tek tek ayrı oda şeklindedir. Samsun aynı zamanda tıbbi cihaz anlamında da modern bir yapıya kavuşuyor.

Uras, 305 bin metrekare kapalı alanı bulunan hastanenin yalnızca 60 asansör ve 22 yürüyen merdivenle bile ne kadar büyük bir yapı olduğunu gösterdiğini belirterek şu sözleri söyledi:

Şehir Hastanesi

TAMAMEN KAMU BÜTÇESİ

Uras ayrıca Samsun Şehir Hastanesi'nin tamamen kamu bütçesiyle yapılan ve işletmesi de devlet tarafından yürütülecek bir sağlık tesisi olduğunu vurguladı. Ardından sözlerine şu şekilde devam etti: