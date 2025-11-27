Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca Papa Leo'yla görüşmek istiyor

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'yi 1 Şubat 1979'da öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçarak, 13 Mayıs 1981'de yasa dışı yollarla gittiği Vatikan'da suikast girişiminde bulunduğu Papa II. Jean Paul tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca , Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile görüşmek için Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

Mehmet Ali Ağca, Papa 14'üncü Leo ile görüşmek için İznik'e geldi. (Takvim.com.tr arşiv)

Ayasofya Camisi'ni ziyaretinin ardından konuşan Mehmet Ali Ağca, Tam 1700 yıl önce bugün İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. İncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Ortaya bir hikaye çıktı. Papa'nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki. Ben Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum.

Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz diye konuştu.