İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca'ya tetiği çektiren ASALA çıktı... "Ben Ermeniyim" ifadesi ve 1984 CIA raporu

İtalyan devlet arşivlerindeki belgeler Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu söylüyor (Takvim.com.tr)



ASALA, HENRY KISSINGER, VATİKAN...



"Belgeleri okudukça Ermeni terör örgütünün Papa'yı ölümle, Vatikan hiyerarşisini ve İtalyan hükümetini ise saldırılarla tehdit ettiğini daha iyi anladım" diyen İtalyan yazar, "ASALA'nın Henry Kissinger şahsında Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve işgalci İtalyan hükümeti tarafından korunan, Vatikan yörüngesindeki bir örgüt aracılığıyla Papa'yı ölümle tehdit ettiğini öğrendim" dedi.



AĞCA'YI SORUŞTURAN İLK SAVCI KONUŞTU: İTALYA İSTİHBARATI VE SCALFARO DELİL Mİ KARARTTI?



Belgeleri inceleyen ve papaya suikast girişiminin ardındaki ASALA parmağını gören Ezio Gavazzeni, Mehmet Ali Ağca'yı soruşturan ilk savcı olan Ilario Martella (1992-93 yıllarında tarihe "Bulgar davası" olarak geçecek yargılama) ile de bir araya geliyor.



Gavazzeni, Martella'nın "Kimse bana bir şey söylemedi, bu gerçekleri ancak şimdi öğreniyorum. Bunların hepsi benim için bilinmiyordu" dediğini aktardı.



Hem Gavezzeni hem de Martella'nın söylemlerinden İtalya istihbarat servisinin Mehmet Ali Ağca'nın suikast girişiminden önce papaya yönelik ASALA tehditlerini yargı merciilerine bildirmediği anlaşıldı.



Ağca'yı yargılayan Martella, dönemin İçişleri Bakanı Oscar Luigi Scalfaro (Daha sonra cumhurbaşkanlığı yaptı) ile defalarca kez bir araya geldiğini ancak Scalfaro'nun Beyrut'ta Ermenilerle yapılan hiçbir müzakereden bahsetmediğini söyledi.



Peki, Mehmet Ali Ağca suikast emrini aldıktan sonra İtalya'ya nasıl girdi?



Ezio Gavezzeni makalesinde Polonya hükümeti tarafından kendisine belgeler gönderildiğini, Ağca'nın saldırıdan 2 ay önce Belgrad'dan geçip İtalyan Büyükelçiliği'ne başvurarak vize talebinde bulunduğunu yazdı. Ancak George Habash bağlantısı nedeniyle bu başvurunun reddedildiğini söyledi.







TAKVİM.COM.TR BELGELERE ULAŞTI



Takvim.com.tr, İtalya İçişleri Bakanlığı ve SISDE (İtalyan istihbaratı) mühürlü belgelere ulaştı.



- 25 Ağustos 1980 tarihli İtalya İçişleri Bakanlığı belgelerinde Papa'ya ölüm tehditleri yer aldı. Ocak 1980'de Roma'da ASALA tarafından düzenlenen saldırının SISDE teleksi. Ve Ermenilerin başkentten geçişine dair deliller görüldü.



Bu belgeler ASALA terör grubunun 1977 gibi erken bir tarihte Papa'ya, Vatikan hiyerarşilerine ve İtalyan hükümetine karşı gözdağı verdiğini açık etti.



Bu noktada ASALA ile Vatikan arasındaki sorunun özünü inelim...



1975 - 1980 döneminde binlerce Ermeni, Vatikan, CIA (Henry Kissinger) ve İtalyan İstihbaratının organizasyonuyla Roma'ya getirilerek, başta Amerika olmak üzere Kanada ve Avustralya'ya göç ettirildi. Bu operasyona CIA "Safe Heaven" (Güvenli Cennet-Güvenli Liman) adını verdi. Ermeniler İtalya'da pansiyonlarda konaklattırılıp belgeleri tamamlandıktan sonra ABD'ye gönderildi. Süreç Papa II. Jean Paul liderliğinde yürütüldü.



ASALA ve Vatikan arasındaki husumet bu dönemde başladı. ASALA, Ermenilere ait olduğunu ileri sürdüğü toprakların bu şekilde Ermenilerden boşaltılmasına karşı çıktı.

Mehmet Ali Ağca'nın ilk sorgusunda ʺBen bir Ermeni askeriyim, Ermeni topraklarını Türklerden kurtarmak için yaptımʺ dediği iddia edildi (Takvim.com.tr)





ASALA'NIN "PAPA'DAN KURTULUP SUÇU TÜRKLERE YIKMA" PLANI! KİRALIK KATİL AĞCA... "BEN BİR ERMENİ ASKERİYİM"



İtalya'da yaşayan gazeteci Birgül Göker Perdisa, biryenicumhuriyet.com'dan Osman Çutsay'a verdiği röportajda ASALA faktörü ve Ağca'ya verilen "kiralık katil" misyonunu şu sözlerle açıklıyor: Asala'nın 1975'te kurulduğu Beyrut kampında, yine iddiaya göre, Teslim Töre aracılığıyla silahlı eğitim almış Mehmet Ali Ağca da, o sırada Ermeni terör örgütünün aradığı kiralık katil, tetikçidir. Hem Papa'dan kurtulacak, hem de suçu Türkler'in üstüne yıkacaklardır.



Gavazzeni'ye göre Ağca, Asala tarafından kiralanmıştır. Ağca suikast girişiminden sonra yakalanıp da emniyete götürüldüğünde, ilk sorgulamasında bunu açık açık ifade ediyor aslında. İlk sorgusunda, "Ben bir Ermeni askeriyim, Ermeni topraklarını Türklerden kurtarmak için yaptım" diyor. Öyle ki, kayıtlara ilk olarak Ermeni olarak geçiyor.

Ezio Gavazzeni, Ağca'ya tetiği ASALA'nın çektirdiğini söylüyor (Takvim.com.tr)



Öte yandan Ezio Gavazzeni suikastin beyni olarak CIA'yı değil, Asala'yı gösteriyor. Kitabında yer verdiği kanıtlar ve resmi belgeler ışığında Ermeni terör örgütünün Ağca'ya tetiği çektirdiği ortaya çıkıyor.



"AĞCA ÜLKÜCÜ DEĞİL, ONUN İÇİN İDEOLOJİ DEĞİL PARA İÇİN YAPILAN EYLEMLER ÖNEMLİ"



Gavazzeni, "ülkücü" diyerek pazarlanan ancak karanlık işler ve girift ilişkiler ağına sahip olan Ağca için ideolojinin önemli olmadığını, önemli olanın para için yapılan eylem olduğunu Ağca'nın kendi sözleriyle veriyor.



ROMA'DA ERMENİ PANSİYONLARINDA KALDI, SUİKASTTAN ÖNCE ASALA İLE GÖRÜŞTÜ



Mehmet Ali Ağca'nın suikastten birkaç gün önce, Roma'da bir kafede Asala'dan biriyle görüştüğü İtalyan istihbarat kayıtlarında var.



Bir diğer önemli kanıt ise, Ağca'nın Roma'da Ermenilerin göç için konakladıkları pansiyonlardan birinde kalmış olduğu gerçeği.