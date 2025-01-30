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İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca'ya tetiği çektiren ASALA çıktı... "Ben Ermeniyim" ifadesi ve 1984 CIA raporu

Papa 2. Jean Paul'a suikast girişiminde saklı kalan gerçekler 44 yıl sonra ortaya çıktı. İtalyan yazar Ezio Gavazzeni "PAPA ÖLMELİ" isimli kitabında "Tetiği çektiren ASALA" deyip belge ve bulgular paylaştı. Buna göre; ASALA Vatikan'ı yıllarca tehdit etti. İç çatışmanın sonucu olarak Papa'nın infaz emri verildi. Ermeni terör örgütü "Papa'dan kurtulup suçu Türklere yıkma" planını devreye aldı. Beyrut'taki ASALA kamplarında Teslim Töre tarafından eğitilen Mehmet Ali Ağca kiralandı. Suikasttan bir gün önce Ağca'nın ASALA'lı teröristlerle görüştüğü yakalanınca da "Ben bir Ermeniyim. Ermenistan için yaptım” dediği İtalyan arşivlerinde yer aldı. Peki, 1984 CIA raporu ne diyor? Mehmet Ali Ağca'yı soruşturan ilk savcı ne dedi? Takvim.com.tr belgelere ulaştı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:30 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 14:11
İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu

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    Mehmet Ali Ağca'nın Papa 2. Jean Paul'a düzenlediği suikast girişiminin üzerinden 44 yıl geçti. Ancak tetiği çekenden çok kimin çektirdiğine dair sis perdesi hala aralanmadı.

    Kanlı güne, 13 Mayıs 1981'e gidip neler yaşandığını hatırlamakta, hafızaları tazelemekte fayda var.

    13 Mayıs 1981, Papa'ya suikast girişimi (Takvim.com.tr)13 Mayıs 1981, Papa'ya suikast girişimi (Takvim.com.tr)

    PAPA'YA SUİKAST GİRİŞİMİ: SAN PİETRO'DA NE YAŞANDI?

    Vatikan'ın ünlü San Pietro Meydanı'nda saatler 17.20'yi gösterdiğinde Mehmet Ali Ağca, Papa 2. Jean Paul'ü hedefine aldı. Katolik Kilisesi'nin 264'üncü lideri Jean Paul'ün Çarşamba günleri geleneksel halkla buluşmasını gerçekleştirdiği sırada meydandan silah sesleri yükseldi. Papa, kalabalığın gözleri önünde biri vücuduna diğeri de işaret parmağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde cipine yığıldı. Saldırı günü 60 yaşında olan Papa, 5 buçuk saat süren ameliyatın ardından hayata döndürüldü.
    Papa 2. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca'yı hapishanede ziyarete gitti (Takvim.com.tr)Papa 2. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca'yı hapishanede ziyarete gitti (Takvim.com.tr)


    HASTANE YATAĞINDA AFFETTİ, CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

    Henüz hastane yatağındayken Ağca'yı affettiğini açıklayan Papa 2. Jean Paul, 27 Aralık 1983'te de Ağca'yı Roma'daki Rebibbia cezaevinde ziyaret ederek affını yinelemişti. Ağca, 2005'te ölen 2. Jean Paul'ün mezarını 2014'te İtalya'ya kaçak yollarla girerek ziyaret etmiş, sonrasında sınır dışı edilmişti.

    İtalyan devlet arşivlerindeki belgeler Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu söylüyor (Takvim.com.tr)İtalyan devlet arşivlerindeki belgeler Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu söylüyor (Takvim.com.tr)

    YILLARCA ÜLKÜCÜLERE MAL EDİLMEYE ÇALIŞILDI... ALTINDAN ASALA ÇIKTI

    Dünya kamuoyunun 44 yıldır tartıştığı, ülkemizde de gündemden düşmeyen Papa suikastı ülkücülere mal edilmeye çalışıldı. Milliyetçi ve mütedeyyin camia defalarca kez temelsiz ve dayanaksız iddialarla zan altında bırakıldı. Bazı kesimler "En delimiz gitti Vatikan'da Papa'yı vurdu" diyerek ısmarlama suikasttan övünç duyacak kadar ileri gitti.

    Ancak kanlı eylemin altından yüzlerce Türk diplomat ve vatandaşımızı şehit eden Ermeni terör örgütü ASALA çıktı.

    ʺPAPA ÖLMELİʺ isimli kitap, Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu işaret eden belge ve bulgular içeriyor (Takvim.com.tr)ʺPAPA ÖLMELİʺ isimli kitap, Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu işaret eden belge ve bulgular içeriyor (Takvim.com.tr)

    "PAPA ÖLMELİ" İSİMLİ KİTAP BELGELERİ YAYIMLADI

    İtalya'da Ezio Gavazzeni tarafından kaleme alınan "IL PAPA DEVE MORIRE" yani "PAPA ÖLMELİ" isimli kitap, Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu işaret eden belge ve bulgular içeriyor.

    Buna göre; Papa'ya suikastın altında Vatikan ve ASALA arasındaki iç hesaplaşma yatıyor. ABD derin devleti ve CIA'in de bu girişimde parmağı var.

    Takvim.com.tr, yazar Ezio Gavazzeni'ye ve 1984 tarihli CIA raporuna ulaştı.

    İTALYAN DEVLET ARŞİVİNDEN ÇIKTI... ASALA PAPA'YI SENELERCE TEHDİT ETTİ

    Gavazzeni, kaleme aldığı makalede Roma'daki devlet arşivi ve SISMI-SISDE (İtalya istihbaratı - Askeri istihbarat) belgelerine yer verdi. ASALA'nın 1977'den suikast gününe kadar Papa 2. Jean Paul'ü tehdit ettiğini söyledi.

    Ermeniler neden Papa'yı ölümle tehdit etsinler ki? Bunu yapmak için ne gibi sebepleri vardı? Ayrıca Mehmet Ali Ağca Ermeni değil Türk idi. Peki böyle birinin Ermeniler ile ne alakası vardı? Aceleyle Roma'ya gidip Merkezi Devlet Arşivlerini ziyaret ediyorum ve aynı klasörü görmek istiyorum. İçeride diğerleriyle birlikte Unacartellaverdestinto adı verilen, belgelerle dolu zarfı buldum. Yukarıda yeşil kalemle yazıyor: Ermeniler. Paketlerini açıyorum ve bulduğum şey karşısında hayrete düşüyorum.

    İtalyan devlet arşivlerindeki belgeler Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu söylüyor (Takvim.com.tr)İtalyan devlet arşivlerindeki belgeler Papa suikastında tetiği çektirenin ASALA olduğunu söylüyor (Takvim.com.tr)

    ASALA, HENRY KISSINGER, VATİKAN...

    "Belgeleri okudukça Ermeni terör örgütünün Papa'yı ölümle, Vatikan hiyerarşisini ve İtalyan hükümetini ise saldırılarla tehdit ettiğini daha iyi anladım"     diyen İtalyan yazar, "ASALA'nın Henry Kissinger şahsında Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve işgalci İtalyan hükümeti tarafından korunan, Vatikan yörüngesindeki bir örgüt aracılığıyla Papa'yı ölümle tehdit ettiğini öğrendim" dedi.

    AĞCA'YI SORUŞTURAN İLK SAVCI KONUŞTU: İTALYA İSTİHBARATI VE SCALFARO DELİL Mİ KARARTTI?

    Belgeleri inceleyen ve papaya suikast girişiminin ardındaki ASALA parmağını gören Ezio Gavazzeni, Mehmet Ali Ağca'yı soruşturan ilk savcı olan Ilario Martella (1992-93 yıllarında tarihe "Bulgar davası" olarak geçecek yargılama) ile de bir araya geliyor.

    Gavazzeni, Martella'nın "Kimse bana bir şey söylemedi, bu gerçekleri ancak şimdi öğreniyorum. Bunların hepsi benim için bilinmiyordu" dediğini aktardı.

    Hem Gavezzeni hem de Martella'nın söylemlerinden İtalya istihbarat servisinin Mehmet Ali Ağca'nın suikast girişiminden önce papaya yönelik ASALA tehditlerini yargı merciilerine bildirmediği anlaşıldı.

    Ağca'yı yargılayan Martella, dönemin İçişleri Bakanı Oscar Luigi Scalfaro (Daha sonra cumhurbaşkanlığı yaptı) ile defalarca kez bir araya geldiğini ancak Scalfaro'nun Beyrut'ta Ermenilerle yapılan hiçbir müzakereden bahsetmediğini söyledi.

    Peki, Mehmet Ali Ağca suikast emrini aldıktan sonra İtalya'ya nasıl girdi?

    Ezio Gavezzeni makalesinde Polonya hükümeti tarafından kendisine belgeler gönderildiğini, Ağca'nın saldırıdan 2 ay önce Belgrad'dan geçip İtalyan Büyükelçiliği'ne başvurarak vize talebinde bulunduğunu yazdı. Ancak George Habash bağlantısı nedeniyle bu başvurunun reddedildiğini söyledi.




    TAKVİM.COM.TR BELGELERE ULAŞTI

    Takvim.com.tr, İtalya İçişleri Bakanlığı ve SISDE (İtalyan istihbaratı) mühürlü belgelere ulaştı.

    - 25 Ağustos 1980 tarihli İtalya İçişleri Bakanlığı belgelerinde Papa'ya ölüm tehditleri yer aldı. Ocak 1980'de Roma'da ASALA tarafından düzenlenen saldırının SISDE teleksi. Ve Ermenilerin başkentten geçişine dair deliller görüldü.

    Bu belgeler ASALA terör grubunun 1977 gibi erken bir tarihte Papa'ya, Vatikan hiyerarşilerine ve İtalyan hükümetine karşı gözdağı verdiğini açık etti.

    Bu noktada ASALA ile Vatikan arasındaki sorunun özünü inelim...

    1975 - 1980 döneminde binlerce Ermeni, Vatikan, CIA (Henry Kissinger) ve İtalyan İstihbaratının organizasyonuyla Roma'ya getirilerek, başta Amerika olmak üzere Kanada ve Avustralya'ya göç ettirildi. Bu operasyona CIA "Safe Heaven" (Güvenli Cennet-Güvenli Liman) adını verdi. Ermeniler İtalya'da pansiyonlarda konaklattırılıp belgeleri tamamlandıktan sonra ABD'ye gönderildi. Süreç Papa II. Jean Paul liderliğinde yürütüldü.

    ASALA ve Vatikan arasındaki husumet bu dönemde başladı. ASALA, Ermenilere ait olduğunu ileri sürdüğü toprakların bu şekilde Ermenilerden boşaltılmasına karşı çıktı.

    Mehmet Ali Ağca'nın ilk sorgusunda ʺBen bir Ermeni askeriyim, Ermeni topraklarını Türklerden kurtarmak için yaptımʺ dediği iddia edildi (Takvim.com.tr)Mehmet Ali Ağca'nın ilk sorgusunda ʺBen bir Ermeni askeriyim, Ermeni topraklarını Türklerden kurtarmak için yaptımʺ dediği iddia edildi (Takvim.com.tr)


    ASALA'NIN "PAPA'DAN KURTULUP SUÇU TÜRKLERE YIKMA" PLANI! KİRALIK KATİL AĞCA... "BEN BİR ERMENİ ASKERİYİM"

    İtalya'da yaşayan gazeteci Birgül Göker Perdisa, biryenicumhuriyet.com'dan Osman Çutsay'a verdiği röportajda ASALA faktörü ve Ağca'ya verilen "kiralık katil" misyonunu şu sözlerle açıklıyor:

    Asala'nın 1975'te kurulduğu Beyrut kampında, yine iddiaya göre, Teslim Töre aracılığıyla silahlı eğitim almış Mehmet Ali Ağca da, o sırada Ermeni terör örgütünün aradığı kiralık katil, tetikçidir. Hem Papa'dan kurtulacak, hem de suçu Türkler'in üstüne yıkacaklardır.

    Gavazzeni'ye göre Ağca, Asala tarafından kiralanmıştır. Ağca suikast girişiminden sonra yakalanıp da emniyete götürüldüğünde, ilk sorgulamasında bunu açık açık ifade ediyor aslında. İlk sorgusunda, "Ben bir Ermeni askeriyim, Ermeni topraklarını Türklerden kurtarmak için yaptım" diyor. Öyle ki, kayıtlara ilk olarak Ermeni olarak geçiyor.

    Ezio Gavazzeni, Ağca'ya tetiği ASALA'nın çektirdiğini söylüyor (Takvim.com.tr)Ezio Gavazzeni, Ağca'ya tetiği ASALA'nın çektirdiğini söylüyor (Takvim.com.tr)

    Öte yandan Ezio Gavazzeni suikastin beyni olarak CIA'yı değil, Asala'yı gösteriyor. Kitabında yer verdiği kanıtlar ve resmi belgeler ışığında Ermeni terör örgütünün Ağca'ya tetiği çektirdiği ortaya çıkıyor.

    "AĞCA ÜLKÜCÜ DEĞİL, ONUN İÇİN İDEOLOJİ DEĞİL PARA İÇİN YAPILAN EYLEMLER ÖNEMLİ"

    Gavazzeni, "ülkücü" diyerek pazarlanan ancak karanlık işler ve girift ilişkiler ağına sahip olan Ağca için ideolojinin önemli olmadığını, önemli olanın para için yapılan eylem olduğunu Ağca'nın kendi sözleriyle veriyor.

    ROMA'DA ERMENİ PANSİYONLARINDA KALDI, SUİKASTTAN ÖNCE ASALA İLE GÖRÜŞTÜ

    Mehmet Ali Ağca'nın suikastten birkaç gün önce, Roma'da bir kafede Asala'dan biriyle görüştüğü İtalyan istihbarat kayıtlarında var.

    Bir diğer önemli kanıt ise, Ağca'nın Roma'da Ermenilerin göç için konakladıkları pansiyonlardan birinde kalmış olduğu gerçeği.

    Teslim Töre'nin ASALA ile iş birliği içerisinde olduğunu işaret eden gazete manşeti (Takvim.com.tr / Arşiv)Teslim Töre'nin ASALA ile iş birliği içerisinde olduğunu işaret eden gazete manşeti (Takvim.com.tr / Arşiv)

    MEHMET ALİ AĞCA'NIN AKIL HOCASI TESLİM TÖRE

    Gavazzeni'ye göre, Malatyalı Ağca'nın akıl hocası olan bir diğer Malatyalı ve Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) kurucularından Teslim Töre de Orta Doğu'da silah kaçakçılığı yapıyor.

    Töre, Ağca'yı Asala'nın kurulduğu Beyrut ve Suriye'ye götürüp, silahlı gerilla eğitimi almasını sağlayan kişi. İddialar bu yönde.

    Gavazzeni, özetle, ideolojilerin bu kişilerce kirli işlerini daha kolay yapmak için kullandıkları bir kılıf olduğunu ileri sürüyor.

    Oral Çelik: Kartal Cezaevi'nden Ağca'yı kaçıran benim (Takvim.com.tr)Oral Çelik: Kartal Cezaevi'nden Ağca'yı kaçıran benim (Takvim.com.tr)

    Ağca ile birlikte Vatikan'da tetiği çeken ikinci kişi olarak işaret edilen Oral Çelik ise şöyle konuşuyor:

    Herkes Mehmet Ali Ağca'yı kahraman sanıyor. Öyle değil. Aranan tipte bir adamdı. Kartal Cezaevi'nden onu kaçıran benim. Barındırdım, pasaport aldım, cebine harçlık koydum, yurt dışına çıkarttım.

    1984 TARİHLİ CIA RAPORUNU İNCELEDİK

    ASALA VE İTALYA ARASINDA "OFİSLERİ KAPATIN TÜRKLERDEN BAŞKA KİMSEYE SALDIRMAYALIM" PAZARLIĞI


    Takvim.com.tr, CIA'nin 1984 tarihli ASALA raporunu inceledi ve çarpıcı detaylara ulaştı.

    Buna göre ASALA, Ermenilerin "geleneksel vatanlarından" İtalya'ya göçlerini durdurmak için İtalya ile anlaşmak istediği belirtiliyor.



    Agop Agopyan, Asala'nın İtalya'da Türk hedefleri dışında saldırılar düzenlemeyeceğinin teminatını veriyor.

    Bunun karşılığında İtalya da göç ofislerini kapatıyor. CIA raporuna göre dönemin İtalyan temsilcileri, Asala'nın "Safe Heaven operasyonu" dursun talebine yerine getirip Türk elçiliklerine saldırılara göz yumuyor.

    SEBEP - SONUÇ... KARANLIK İŞLER GİRİFT İLİŞKİLER

    Gelinen bu noktada seksenli yıllara damga vuran Papa II. Jean Paul suikastında ASALA ve Vatikan arasındaki iç hesaplaşmanın sebep, 1981'de Ağca'nın attığı kurşunların sonuç olduğu görüldü.

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