İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca'ya tetiği çektiren ASALA çıktı... "Ben Ermeniyim" ifadesi ve 1984 CIA raporu

Kanlı güne, 13 Mayıs 1981'e gidip neler yaşandığını hatırlamakta, hafızaları tazelemekte fayda var.
PAPA'YA SUİKAST GİRİŞİMİ: SAN PİETRO'DA NE YAŞANDI?
Vatikan'ın ünlü San Pietro Meydanı'nda saatler 17.20'yi gösterdiğinde Mehmet Ali Ağca, Papa 2. Jean Paul'ü hedefine aldı. Katolik Kilisesi'nin 264'üncü lideri Jean Paul'ün Çarşamba günleri geleneksel halkla buluşmasını gerçekleştirdiği sırada meydandan silah sesleri yükseldi. Papa, kalabalığın gözleri önünde biri vücuduna diğeri de işaret parmağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde cipine yığıldı. Saldırı günü 60 yaşında olan Papa, 5 buçuk saat süren ameliyatın ardından hayata döndürüldü.