''İmamoğlu suç örgütü'' İddianamesi kabul edildi!

SON DAKİKA... 3806 sayfalık İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. 7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u saran vurgun ahtaporu belgeleriyle açıklandı, İmamoğlu ve ekibib önce paraları ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediği vurgulandı.