PODCAST CANLI YAYIN
''İmamoğlu suç örgütü'' İddianamesi kabul edildi!

''İmamoğlu suç örgütü'' İddianamesi kabul edildi!

SON DAKİKA... 3806 sayfalık İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. 7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u saran vurgun ahtaporu belgeleriyle açıklandı, İmamoğlu ve ekibib önce paraları ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediği vurgulandı.

Bunlar da Var

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle