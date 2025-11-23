PODCAST CANLI YAYIN

Sarıyer'i karıştıran trafik magandası yakalandı! Yerlikaya açıkladı: Yeni cezalar çok ağır geliyor

Trafik magandalarına göz açtırılmıyor. Son olarak Sarıyer’de yol kesip kavga çıkaran sürücü yakalanarak gereği yapıldı. Bu olayın ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik terörüne karşı sürücülere çok daha caydırıcı önlemlerin geleceğini kaydeden bir açıklama gerçekleştirdi.

Trafik magandalarının yol kestiği, kavga çıkardığı ve sürücülerin can güvenliğini hiçe saydığı olaylarla mücadele sürüyor. Ekipler bu tür zorbalıklara sebep olanları yakalayarak cezai işlem uyguluyor.

TRAFİK TERÖRÜNE GEÇİT YOK

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de aracıyla tartıştığı kişinin otomobilinin önünü kesmeye çalışan T.F. isimli şahsın yakalandığını duyurarak, trafikte saldırgan davranışlar sergileyen sürücüler için daha ağır yaptırımların yolda olacağını açıkladı.

(Fotoğraf: Ali Yerlikaya X Hesabı Ekran Görüntüsü)(Fotoğraf: Ali Yerlikaya X Hesabı Ekran Görüntüsü)

GEREĞİ YAPILDI!

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gereği yapıldı. Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı. Gereği Yapıldı"

"Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek…Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede BİTECEK…"

TRAFİK MAGANDALARINA DAHA AĞIR CEZALAR YOLDA

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye,

180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi?

Trafik cezaları caydırıcı olacak.

Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız""

