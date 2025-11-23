Bakan Yerlikaya: "Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor"

SARIYER'DE ÖN KESEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F.'nin yakalandığını açıkladı. Aynı zamanda Yerlikaya, başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezaların geleceğini belirtti.

"ÖN KESME VE TRAFİK ZORBALIĞINA AĞIR CEZALAR GELİYOR"

"Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor" diyen Yerlikaya, yeni düzenlemeyle bu tür davranışlara ağır yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.

YENİ TRAFİK KANUNUYLA AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek… Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."

"TRAFİKTE ZORBALIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülerin vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek "Biz gereğini yaparız" dedi.