Pantolon paçasından çıkan pasaport uluslararası kaçakçılık ağını çökertti

ONLARCA SAHTE BELGE

Bu daireye düzenlenen baskında "hayalet rota" kullanan uluslararası bir göçmen kaçakçılığı örgütü gün yüzüne çıktı. Evde sahte olduğu değerlendirilen 27 kimlik kartı, 58 pasaport ele geçirildi. Polis, Çinli çiftle birlikte hareket eden bir kişinin daha izine ulaştı. İstanbul Fatih'te yaşayan Faslı Kaoutar O. (29), profesyonel bir sahteciydi ve çifte danışmanlık veriyordu. Kaoutar O.'nun yakalanmasıyla örgütün Türkiye ayağı tamamen deşifre edildi.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA İSTANBUL'A GETİRDİLER

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre Çinli çiftin, Çin'de hakkında arama kararı bulunan, yargılamaları süren, ceza alma ihtimali yüksek olan ya da gitmek istedikleri ülkeye vize alamayan Çin vatandaşlarını kişi başı 10 bin dolar karşılığında İstanbul'a getirdiği belirlendi. Belgeler tamamlandığında Çinli kaçaklar gerçek pasaportlarıyla İspanya Madrid'e gidiyor, burada gerçek belgelerini atarak sahte pasaportlarla Meksika'ya geçiyordu. Son aşamada ise Meksika'dan ABD sınırını yürüyerek aşıyorlardı. Polis uluslararası kaçakçılık ağıyla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.