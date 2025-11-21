Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz. Küresel kapitalizmin yeni cepheler açtığı, kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın dünyada şiddetini artırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum. Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz.



ANNE BABALARA ÇAĞRI

Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Faizsiz kredi desteği sunduk. Fondan yararlananların sayısı 62 bini geçti.



EVLENEN GENÇLERE VERİLEN DESTEK ARTACAK

Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık.

20 Kasım'ın aynı zamanda Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Çocuklarımız artık yalnızca sokakta, okulda değil, dijital dünyada da büyüyor, oyun oynuyor. Teknoloji alanındaki bu dönüşüm onları yeni tehlikelerle yüz yüze getiriyor. Siber zorbalık gibi risklerden evlatlarımızı korumak zorundayız" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu'nda önemli mesajlar verdi: Evlilik yardımlarının artacağını söyledi:

"Evlilik öncesi eğitimi ve aile desteğini devreye aldık. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Şu ana kadar evlilik kredisini almaya hak kazanan çift sayısı 62 bini geçti."

"Destek tutarını 150 bin liradan 200–250 bin lira seviyesine yükselttik. Evlenecek gençlerimize, inşallah yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz."



DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜYOR

Başkan Erdoğan, konuşmasında nüfus artış hızına da dikkat çekti: "Nüfusumuz artıyor ancak artış hızı azalıyor. Geçen yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor."



Evlilik desteği: 200–250 bin lira

4 doğum parası: 1. çocuk için 5 bin TL.

2. çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL.

3 ve daha fazla çocuk için 60 ay boyunca aylık 5 bin TL.