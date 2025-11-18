Scooter tehlikesi yeniden gündemde: Uzmanlardan “kiralamada sınav” çağrısı

İstanbul Sultanbeyli'de 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu'nun geçtiğimiz gün scooter kullanırken kendisine çarpan araç nedeniyle yaşamını yitirmesi, bu ulaşım aracının tehlikelerini yeniden gündeme getirdi. 2022-2025 arasında yaşları 12 ile 23 arasında değişen beş genç, hayatlarının baharında scooter kazalarında can verdi.

YA CAN ALDI YA DA AĞIR YARALADI Antalya'da üç yıl önce Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), bindikleri scooter'ın otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Geçen yıl ise İzmir'de lise öğrencisi Soykan Sönmez ile ağabeyi Göktuğ Sönmez'e 120 km hızla gelen araç çarptı. Soykan hayatını kaybetti, Göktuğ ağır yaralandı.

2022'de İstanbul Şişli'de dansçı Dilara Gül (23), meydanda scooter kullanırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü taksirle ölüme sebebiyet suçundan tutuklanmıştı.