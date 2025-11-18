Scooter tehlikesi yeniden gündemde: Uzmanlardan “kiralamada sınav” çağrısı

İstanbul Sultanbeyli'de 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu'nun geçtiğimiz gün scooter kullanırken kendisine çarpan araç nedeniyle yaşamını yitirmesi, bu ulaşım aracının tehlikelerini yeniden gündeme getirdi. 2022-2025 arasında yaşları 12 ile 23 arasında değişen beş genç, hayatlarının baharında scooter kazalarında can verdi.
YA CAN ALDI YA DA AĞIR YARALADI
Antalya'da üç yıl önce Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), bindikleri scooter'ın otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Geçen yıl ise İzmir'de lise öğrencisi Soykan Sönmez ile ağabeyi Göktuğ Sönmez'e 120 km hızla gelen araç çarptı. Soykan hayatını kaybetti, Göktuğ ağır yaralandı.
2022'de İstanbul Şişli'de dansçı Dilara Gül (23), meydanda scooter kullanırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü taksirle ölüme sebebiyet suçundan tutuklanmıştı.
DÜZENLEMELER YETERLİ DEĞİL
TBMM'nin 2020'de yaptığı düzenlemeyle scooter kullanım yaşı 16'ya olarak belirlendi, 25 km/s üzerindeki modeller için M sınıfı ehliyet zorunlu hale getirildi. Ancak son kazalar düzenlemelerin yeterli olmadığını gösterdi.
Sabah'ın haberine göre ileri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş, güçlendirilmiş ve hızı artırılmış scooter'ların yasal gibi satılabildiğini belirterek, "Bu araçların plaka ve ruhsatı yok. Eğitim almadan kullanılması ölümlere yol açıyor" dedi.