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Antalya scooter kazası videosu kan dondurdu! Feci kaza anı görüntüleri anbaan kamerada

Antalya scooter kazası videosu kan dondurdu! Feci kaza anı görüntüleri anbaan kamerada
25.10.2022 17:00

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Antalya'da scooter üzerinde bulunan liseli Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ölüme götüren kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde karşıda karşıya geçmek için yola inen gençlere hızla gelen otomobil çarptığı görüldü.

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Antalya'da scooter üzerinde bulunan liseli Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ölüme götüren kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek için yola inen gençlere hızla gelen otomobil çarptığı görüldü

Kaza, cumartesi gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan'ın da bulunduğu scootera yolun karşına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulansla yakınlardaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı'nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanı ardından otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşları unutmadı
Gözyaşları arasında teslim alınan cenazelerden Ada Kayahan'ın Manavgat ilçesi Ahmet Mahallesi'nde Mahmut Yağız Balcı'nın ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lise öğrencilerini dun sınıf arkadaşları unutmadı. Olayın ardından adeta yıkılan arkadaşları, kazanın olduğu yere gelerek kırmızı karanfil bıraktılar.

Kaza anları kamerada
Öte yandan kazanın ardından kazanın meydana geldiği anın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde bulvar üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen gençlere yola indikleri sırada hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddeti ile gençlerin metrelerde havaya savrulduğu da görüldü.

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