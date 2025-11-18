27 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelikoperasyon düzenlendi. FETÖ'nün Emniyet Mahrem İmamları'na yönelik düzenlenen operasyonda, 72 şüpheli gözaltına alındı.

80 emniyet mahrem imamının açık kimliği, "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD Kart üzerinde yapılan Emniyet Mahrem Analiz Raporu'yla (EMAR) tespit edildi. Şüphelilerden 23'ünün aktif kamu görevlisi, 57'sinin (17'si kamu görevlerinden ihraç edilmiş) özel sektör çalışanı olduğu saptandı. Aktif görevdeki 23 kamu görevlisinin içerisinde öğretmen, zabıt katibi, polis, doktor, araştırma görevlisi ve din hizmetleri uzmanı bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler hakkında geçmiş operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan kişilerin beyanları olduğu, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap artışlarının bulunduğu ve FETÖ'ye ait kapatılan bazı şirketlerde SGK kayıtları bulunduğu belirtildi.