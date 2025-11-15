Şehit Cüneyt Kandemir ve arkadaşları için Ankara’da yürek yakan tören

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.



'NE MUTLU BANA'



Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, Ağrı'da polis olarak görev yapan kız kardeşi Gamze Süngerli (30), uçaktan indirilirken onun kepiyle asker selamı vererek karşıladı. Babası İsa (54), annesi Gülay (53), diğer kız kardeşi Seda Altıok (29) ile 9 aylık hamile olan eşi Sevdegül Altıok (23) gözyaşlarına boğuldu. Emre Altıok'tan geriye ise babası İsa Altıok'un, Şehit babası oldum, ne mutlu bana" notuyla paylaştığı, birlikte fotoğrafları kaldı.



Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, memleketi Muğla Milas'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Cüneyt Kandemir'in babası, "Oğlum beni hep gururlandırdı. Şimdi şehit babasıyım" ifadelerini kullandı.