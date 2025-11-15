Çalışanını döven Bahadır Ünlü tutuklandı: Kendimi beyzbol sopasıyla savundum

"MÜHRÜ KİMİN KIRDIĞINI BİLMİYORUM"

Ünlü, "Ben de bugün yani 13 Kasım günü saat 22:00 sıralarında işletmeme gelen sivil polisler yapmış oldukları çalışmalarda işletmemin mühürlü olduğunu söylediler ve belediye başvurusu için belediyeye başvurmuştum ancak hala onaylanmadı. Bu süre zarfında işletmemde çalışmaya devam ettim. Mührü kimin kırdığını bilmiyorum. Bu konuyla alakali üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ DARBETTİ, ÇOCUĞUNUN AYAKKABISINI PARÇALADI

Diğer yandan Bahadır Ünlü'nün sosyal medya platformunda açtığı bir canlı yayında, eşine vurduğu ve saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Ünlü'nün çocuğunun gözü önünde ayakkabılarını parçaladığı anlar da kameraya yansıdı.

